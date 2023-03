Die of 4000 Zivilisten, die noch im umkämpften Bachmut ausharren, haben keinen Zugang zu Wasser, Strom und Gas. Dat zei Bachmuts Vize-Bürgermeister Oleksandr Marchenko van de Britse BBC. “Kein einziges Gebäude” in der Stadt sei unversehrt blieben, sie sei snel zestört. Marchenko deed verslag van Straßenkämpfen en Gefechten außerhalb des Stadtgebiets. Die Russen die naar Monaten kijken, Bachmut einzunehmen, obwohl die Stadt strategisch nicht wichtig ist en und der Blutzoll der Kreml-Streitkräfte auf sieben bis acht keer zo hoch schaetzt wird wie die Verluste der Oekraïne. Aufgrund dieser hohen Abnutzung lohnt es sich für die ukrainischen Truppen, Bachmut weiter zu verteididen.

+++ 07:48 Wagenknecht geht Linken-Spitze nach Demo-Kritik scharf an +++

Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht hat die Spitze is een partij die aanvalt. De Kritik van een Wagenknecht en een uitgever van Alice Schwarzer organiseerden Kundgebung tegen Waffenlieferung en de Oekraïne zeuge “vom traurigen Niedergang der einstigen Friedenspartei”, zei Wagenknecht dem “Tagesspiegel”. Die Unterschiede zwischen ihr und dem Linken-Vorstand seien “mittlerweile so groß, dass die Vorstellung, wie de enige zusterammenfinden soll, meine Fantasie überfordert”. Wagenknecht war innerhalb en außerhalb der Linkspartei teilweise heftig für das mit Schwarzer verasste “Manifest für Frieden” en de Demo-Aufruf worden bekritiseerd. Die Linken-Spitze werd vermist in de Manifest een ausreichende Distanzierung zu Russland sowie een Abgrenzung gegen straight Kräfte.

+++ 07:22 Oekraïense Luftwaffe meldet erfolgreiche Angriffe +++

Am strigen Samstag flog die ukrainische Luftwaffe nach eigenen Angaben 18 Luftangriffe gegen russische Truppen en Militärausrüstung. Zweimal griffen Kampfjets Flugabwehrsysteme an, trafen een Munitiedepot en een Straßenbrücke. Das meldet der Generalstab des Oekraïense Militärs op Facebook. Außerdem schossen die Oekraïense Verteidiger vier mal Aufklärungs- en Kampfdrohnen verschiedener Typen ab. Derzeit wird zwischen Ukraine-Unterstützerländern discutiert, ob dem überfallenen Land erstmals auch Kampfflugzeuge zur Verfügung gestellt are sollten, etwa solche vom Typ F16. Deutsche Tornados würden Wegen veralteter Technik kaum in Frage kommen.

+++ 06:57 EU-diplomaat: Rusland umgeht wichtige Sanktionen +++

De Anschein tegen Rusland, de Sanktionen van de EU en de G7-Staten hebben zich ontwikkeld tot een van de meest bekende Halbleiter en andere technologieën voor seinen Krieg in der Oekraïne om veilig te zijn. Dat meldt de Finanznachrichtenportal Bloomberg en berooft zich van een hoogstaande Europese diplomaten. Demnach sind russische Importe weitgehend whoder auf Vorkrieglevel and hochentwickelte Chips and integrierte Schaltkreise, die werden geproduceerd in de EU- en partnerlanden, afhankelijk van Drittländer wie die Türkei, die Vereinigten Arabische emiraat en Kasachstan in Rusland. Handelsdaten die de moeite waard zijn, als de Wirkung der Sanktionen in een eigen Bereichen bisher hinter dem zurückbleibt, was sich die Staaten erhofft haben.

+++ 06:30 Oekraïne: Atomkraftwerk Saporischschja mangelt es an Fachleuten +++

Nach Angaben des Generalstabs der Oekraïense Streitkräfte besteht een akuter Mangel en Fachkräften in dem von Russische Seite schon vor Monaten eroberten Atomkraftwerk Saporischschja. Rusland “beschäftigt im KKW Menschen ohne die entsprechende Ausbildung and Erfahrung, was zu unvorhersehbaren Folgen führen cann”, hieß es aus dem Generalstab laut them UKrainischen Nachrichtenportal “Nexta”. Anfang März werd uit de regio gehaald en meldde dat AKW wieder Detonationen meldde. Die Internationale Atomenergiebehöre (IAEA) noemde zichzelf alarmerend. Die UNO-Behörde hat derzeit Experts im Kraftwerk stationiert, kan niet zonder de Forderung durchsetzen, een nukleare Sicherheits- en Schutzzone um das Kraftwerk zu zien. Das Gelände von Europas größstem Atomkraftwerk ist im Ukraine-Krieg schon mehrfach worden geraakt.

+++ 05:46 Grünen-Haushälter: Zwei Milliarden Euro nicht in Rüstung flossen +++

Dem Verteidigungsministerium is nach Angaben des Grünen-Finanzpolitikers Sebastian Schäfer im vergangenen Jahr nicht gelungen, vorgesehene Milliardenbeträge für die Rüstungsbeschaffung auszugeben. “Zwar wird mit Haushaltskosmetik der Anschein wahrt, dass all Haushaltsmittel abfließen – of Truppe kommt aber nichts an, sagt Schäfer, der für den Verteidigungsetat Zuständig ist, der dpa. Das Geld wurde demnach zwar ausgeben, aber nicht wie vorgesehen für Rüstungsvorhaben, sondern für Ausgaben wie Materialerhalt. Das entspricht fast 20 Prozent der bereitgestellten Mittel für Investitionen in Rüstungsvorhaben – also für Flugzeuge, die fliegen und Schiffe, die in See stechen”, aldus Schäfer.

+++ 04:54 Bericht: EU wird Moldau bei Aufbau von Sicherheitssektor helfen +++

Die Europäische Union zal der Republik Moldau een Zeitungsbericht geven dat op de hoogte wordt gehouden van effizienten Sicherheitssektors unterstützen. Als enige in de Frühsommer im Rahmen een nieuw rapport van de EU-Mission Verwaltungspersonal aus den Mitgliedsländern nach Moldau entsandt zijn, rapporteert over “Welt am Sonntag”. Das Personal solle vornehmlich aus den Bereichen Justiz, Polizei und Zollwesen kommen. Als de EU-experts onder de indruk zijn, krijgen Moldau im Kamps te maken met Cyberangriffe en desinformatie.

+++ 00:13 Kiew beziffert russian Verluste in Bachmut auf 500 Mann pro Tag +++

Het Russische leger heeft geleid tot Angaben aus Kiew bei der Schlacht um die ostukrainische Stadt Bachmut Enorm Hohe Verluste. “Die Verluste der Russen belaufen sich jeden Tag auf bis zu 500 Gefallene und Verletzte”, zei de Oekraïense Verteidigungsminister Olexij Resnikow van “Bild am Sonntag”. Die Russische Soldaten seien leighlich “Kanonenfutter” in der von Moskau genutzten “Taktik des Fleischwolfs”. Unabhängig lasssen sich die Angaben zu den Verlustzahlen nicht überprüfen.

+++ 22:20 Oekraïne ermittelt in 171 Fällen von sexueller Gewalt russischer Soldaten +++

Die Staatsanwaltschaft ermittelt in 171 Fallen von sexueller Gewalt gegen Ukranerinnen durch das russische Militär. Dies teilte die First Lady van de Oekraïne, Olena Selenska, op een podiumdiscussie in Lwiw mit, die de Nachrichtenportal “Ukrainska Pravda” rapporteert. “Hinter diesen Zahlen verbergen zich nicht nur Frauen unter den Opfern, 39 sind Männer”, zei Selenska demnach. 13 der Opfer seien noch mindere jaren. Wie kan kiezen “im Stillenleiden, vor allem in den besetzten Gebieten”, wijs man nicht, führte sie weiter aus. Sexuelle Gewalt sei eine “bewuste psychologische und phsysische Waffe tegen die Oekraïenser”.

+++ 22:05 Selenskyj zal handelaren in de EU +++ stimuleren

De Oekraïense president Wolodymyr Selenskyj zal sterven. Samenwerking met de Europese instellingen in de loop van de jaren. “Die Aufgabe bested darin, aktiv all für die Mitgliedschaft unseres Landes in der Europäischen Union vorzubereiten, die Waffenlieferungen an die Ukraine zu erhöhen and the Sanktionen gegen Russland to verstärken”, zei de 45-jarigen van Samstag in hun videobotschaft. Beide vooraanstaande juristen Konferenz “United for Justice” in der westukrainischen Stadt Lwiw sei es zudem nicht nur um die Aufklärung russischer Verbrechen, sondern auch um die Rehabilitation für die Opfer der Gewalt gegangen, sagte Selenskyj. Diese müssten do Chance komkomen, in deze normale Leben zurückzukehren.

+++ 21:40 Oekraïne wordt Milliarde Dollar halbe en russische Vermögen für Wiederaufbau nutzen +++

Die Oekraïne zal de Russische Vermögen im Wert von 460 Millionen Dollar (432 Millionen Euro) voor de Wiederaufbau verwennen, wie der “Kyiv Independent” meldde. Demnach droeg de Regierung die beschlagnahmten Vermögenswerte zweier russischer Banken, der MR Bank und der Prominvestbank, für den Wiederaufbau des Landes verwend, wie de Oekraïense premier Denys Shmyhal een van zijn beste konferenties erklärte.

+++ 21:12 Kiev: Rusland heeft meer dan 150.000 soldaten verloren +++

Ukrainischen Angaben hat Russland seit Kriegsbeginn über 150.000 Soldiers verloren. Dies krijgen van een Auflistung van de Oekraïense Verteidigungsministeriums hervor. Moskaus Streitkräfte heeft de meeste 3400 Panzer en snelle 6700 Panzerte Fahrzeuge verloren. Zudem seien über 300 Kampfjets abgeschossen.

+++ 20:44 IEA-chef: “Rusland heeft zijn energieschlacht verloren” +++

Nach der Abkehr des Westens von russische olie en gas sieht der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, Russland dauerhaft schwächt. “Rusland heeft die Energieschlacht verloren”, zei Birol der französischen Zeitung “Libération”. De export van olie en gas begint met het begin van de Russische Angriffskriegs tegen de Oekraïne om 40 Prozent zurückgegangen. En als eerste der Anfang, denn die Russische olie- en gasfelder zien technisch en geologisch complex. Ze profiteren van de technologische Unterstützung internationaler Experten. “Diese haben sich jedoch aus Russland zurückgezugen.” Rusland könne Europa als eerste größten Abnehmer nicht einfach durch Aziatische ersetzen, sagte der IEA-Chef. “Mit Energie zu traden ist nicht dasselbe wie Zwiebeln zu sell.” Die Rolle Russlands in internationale Energieangelegenheiten werd minder belangrijk in Zukunft, dus Birol.

Die früheren Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie here.