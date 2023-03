De Russische Präsident Wladimir Poetin heeft een Medienbericht gelezen met de “Militäroperation” van de Führungsspitze, tegen Generalstabschef Waleri Gerassimow, getroffen. Das Treffen fan en im Kommandoposten Rostow am Don in Südrussland statt, wie die Russische Nachrichtenagentur Tass. Gerassimow wurde Anfang des Jahres nach monatelangen militärische Rückschlägen mit der Führung der Russian Truppen in der Ukraine betraut. Zuvor war er zehn Jahre als Generalstabschef Moskou ober General.

+++ 05:17 Juncker zei dat het EU-Beitritt der Ukraine +++

De frühere EU-Kommissionspresident Jean-Claude Juncker waarschuwde dat, tegen de onrealistische Erwartungen van Oekraïne over de Europese Unie die wecken. “Ich glaube, aus gegebenen Gründen braucht die Ukraine een Beitrittsperspektive, aber ich bin sehr verstimmt über die Unvorsichtigkeitvieler auch im Westen Handelnden Politiker, die der Ukraine oneens schnellen Beitritt in Aussicht, das sehe ich nicht”, zei Juncker in Podcast “Wortwechsel” van Zeitung “Luxemburger Wort”. Het lijkt erop dat “gangbarer Weg”, een land, dat in de Kriegszustan staat achter en dat de hervorming “in de hervormingswillen niet voll entfalten kann”, einfach zo en aus übergeordneten politisch Gründen in de EU aufzunehmen.

+++ 4:35 Kreml: Poetin vliegt met Hubschrauber nach Mariupol +++

De Russische president Wladimir Poetin heeft een Medienbericht met een Hubschrauber nach Marioepol geflogeneerd. In einem Auto fuhr er durch mehrere Bezirke der Stadt, hield een und sprach mit den Bewohnern, die de Russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den Kreml meldde. Marioepoli is een Oekraïense stad in de regio Donezk en heeft meerdere jaren van Moskauer Truppen besetzt. Nach den bittere Kämpfen gleicht die Stadt einer Trümmerwüste.

+++ 21:58 Kiew verhängt weitere Sanktionen tegen Russland und Verbündete +++

De Oekraïense Präsident Wolodymyr Selensky wist de nieuwe Sanktionalse zegeningen van Landes tegen Rusland en dessen Verbündete Iran en Syrien. Insgesamt betroffen seien 400 Persons and Firmen, darunter auch die Verantwortlichen für die Lieferungen der Iraanse Shahed-Drohnen, die das russische Militär tegen de Oekraïense eingesetzt. Die Sancties hebben alle symbolische Bedeutung, die meisten Betroffenen keine Geschäfte mit Kiew unterhalten.

+++ 21:57 Gefahr sexueller Ausbeutung: Suchanfragen nach ukrainischen Frauen verhundertfachen sich nach Kriegsbeginn +++

Mits het begin van de Krieges voor mehr als een jaar steigt für Geflüchtete aus der Ukraine das Risiko, Opfer von Menschenhandel en sexueller Ausbeutung zu zijn. Davon rapporteert over de Sonderbeauftrage der Organization für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) aan de Bekämpfung von Menschenhandel, Valiant Richey, im “Spiegel”. Ik ben net op zoek naar “Ukrainische Escorts” of “Oekraïense Flüchtlings-Porno” nach Kriegsbeginn verhundertfacht. Zehntausende Menschen hätten nach solchen Begriffen gesucht. “Het is een mengeling van mannen, de eerste reactie van de Krieg op de Frage-oorlog, wie een diese Frauen sexuell herrangschikt”, zegt Richey. Die erhöhte Nachfrage konne schnell zu realer Ausbeutung führen, da Menschenhändler en Betreiber von Sex-Webseiten versuchten, damit Geld zu machen. Een halbes Jahr nach Kriegsbeginn heeft een niederländische firma, die Europese sekswebsites analyseert, herausgefunds, dass dort nun zehnmal mehr Ukrainianrinnen für sexuelle Dienstleistungen were angeboten as zuvor – auch wenn nicht all von ihnen tatsächlich Oekraïens rinnen seien. Of het nu bij Telegram of Viber is, in de Oekraïne nach Unterkünften of Arbeit gesucht hätten, einen starken Anstieg and verdächtigen Angeboten gegeben, sagt der OSZE-Sonderbeauftragte.

