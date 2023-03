Die Luftwaffe is op 27 augustus begonnen met alarmstarts over de Baltikum aufgestiegen. De Duitse Besatzungen in de Eurofighter-Kampfflugzeugen russische Militärmaschinen über der Ostsee identifiziert, sagt ein Sprecher der Luftwaffe. De Eurofighter werd alarmerend, als de onbemande vlucht via een transpondersignaal of funkkontakt nahem baltischen Luftraum werd gevonden. Für den Schutz des Luftraums in diesem Gebiet der NATO-Ostflanke since seit dem Summer 2022 mehr if 150 deutsche Soldatinnen und Soldaten stationiert in Estland. Morgen zal Mittwoch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier op de Luftwaffen-basis Ämari in Estland en Bild von dem Einsatz machen.

+++ 04:53 Militaire analisten zweifeln een Oekraïense Bachmut-strategie +++

Ukrainische militaire analisten die over de strategie beschikken, Bachmut zo lang wie kan verdedigen. “Wir haben Informationen, dass the Ukraine Reservisten nach Bachmut schickt, die in westlichen Ländern ausgebildet. Und wir erleiden Verluste unter den Reservisten, die wir für Gegenoffensive einsetzen wollten”, zei de Oekraïense militair analist Oleh Schdanow. “Wir zou hier alles kunnen verliezen, was wir diese Gegenoffensiven einsetzen wollten.” De Oekraïense militaire geschiedenis Roman Ponomarenko hält die Gefahr einer Einkesselung in Bachmut für “sehr real”. “Wenn wir Bachmut einfach aufgeben en unsere Truppen en Ausrüstung zurückziehen, kann nichts Schlimmes passeren … wenn sie den Ring schließen, were wir Männer and Ausrüstung verlieren”, zei Ponomarenko van de Oekraïense Radio NV.

+++ 03:00 IOC weist Großbritanniens Russland-Forderung zurück +++

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) reageert Scharf auf die Forderung der britischen Regierung, Sportler aus Russland and Belarus von den Olympian Spielen auszuschließen. “Es ist nicht Sache der Regierungen zu entscheid, welche Athleten and welchen internationalen Wettkämpfen teilnehmen dürfen”, heißt es in onem IOC-Statement, aus dem das Branchenmagazin “Inside the Games” vermeld. “Das wäre das Ende des Weltsports, wie zal ik weten.” Het Ministerie van Sport in Londen heeft een briefing van Olympia-sponsoren ingediend voor een unterstützung für seine Position worben. Das Schreiben sei unterOTHERM en de chef-koks van Coca-Cola, Intel, Samsung en Visa in Großbritannien gegangen.

+++ 01:51 Rusland billigt Verlängerung von Getreide-Deal für 60 Tage +++

Rusland stimmt een van de verzendingen tot het exporteren van de Oekraïense getreide naar de derde Schwarzmeerhäfen zu. Allerdingen schreeuwen hoe anders het is als je nu voor 60 dagen schrijft, wie de stellvertretende Außenministers Sergei Verschinin mitteilt. Zuvor hatten Vertreter Russlands in Moskau mit den Vereinten Nationen (VN). Weitere Verlängerungen macht der Kreml laut Verschinin von Fortschritten bei der Erleichterung Russische Exporte vor allem von Düngemitteln abhängig.

+++ 00:34 Nach Leopard-Schulung in Spanien: Oekraïense soldaten reizen naar het front +++

In Spanje sterven Ausbildung von 55 Oekraïense Soldaten en Kampfpanzern vom Typ Leopard-2 voor dem Abschluss. Am Mittwoch sollen sie über Polen zurück an die Front in der Oekraïne reisen. Die Oekraïense Soldaten im Alter von 21 tot 60 Jahren seien zwölf Stunden täglich en sechs Tagen pro Woche nahe der Nordostspanischen Stadt Saragossa en den Leopard-Panzern ausgebildet zijn, erklärt ein spaans Offizier bij einem Presstermin. Die Ausbildung heeft teils auf dem Truppenübungsplatz, teils an Simulators stattgefunden and sei for allm meer praktisch, technisch en tactisch van aard.

+++ 23:18 Moskou Patriarch Kirill heeft geen contact met Papst Franziskus op +++

Nach monatelangem Schweigen heeft de mogelijkheid om contact op te nemen met de Vatikan en Moskou Russisch-orthodoxe patriarchen Kirill. Dieser gratuliert Papst Franziskus zu dessen zehnjährigem Jubiläum. In deze Botschaft äußert er die Hoffnung, dass “in den schwierigen Zeiten, die wir erleben, der Dialog zwischen religiösen Führern gute Früchte bringen” könne. Franziskus heeft een lange tijd gesetzt, mit Kirill über Wege zum Frieden in der Ukraine sprechen zu können. We zullen een sterkere Unterstützer des russischen Angriffs auf die Ukraine ist, erkannte der Papst aber selbst, dass ein Dialog so keinen Sinn mache. Ob Kirills Schreiben en Franziskus ein Zeichen für eine Entspannung der Beziehungen sein kann, is onbekend.

+++ 22:21 Selenskyj: “Müssen die militärische Kraft des Feindes brechen” +++

Die Zukunft der Oekraïne hangt nach den Worten van Präsident Wolodymyr Selenskyj vom Ausgang der Schlachten in Schlüssel-Abschnitten der Front im Osten des Landes ab. “Bilohoriwka und Marinka, Awdijwka und Bachmut, Wuhledar und Kamjanka – en een ander plätzen entscheidet sich die Zukunft, die wir habenwere”, zegt daar in seiner nächtlichen Videoansprache. “Wir müssen the militärische Kraft des Feindes brechen. Und wir zijn sie brechen.”

+++ 21:45 Kommandeur in Bachmut: “Wagner-Söldner greifen aus mehreren Richtungen an” +++

Der Kampf der Oekraïense Verteidiger maakt zich zorgen over de Russische Söldnertruppe Wagner um Bachmut maakt zich meer zorgen. “Die Sturmgruppen von Wagner greifen aus mehreren Richtungen and und versuchen die Verteidigung unserer Streitkräfte zu durchbrechen and ins Stadtzentrum vorzudringen”, sagt der Kommandeur der Oekraïense Landstreitkräfte, Olexander Syrskyj. Der britische Geheimdienst heeft davon aus, dass die Söldnertruppe mangels Rekrutierungsmöglichkeiten demnächst ein Personalproblem komommen könnte.

+++ 21:11 VS: Kiew hat geplantes Telefonat von Selenskyj en Xi nicht bestätigt +++

Die Oekraïne heeft nach Angaben des nationals Sicherheitsbeaters der USA, Jake Sullivan, een planted Telefonat zischen dem chineses Präsident Xi Jinping and seinem oekraïens Amtskollegen Wolodymyr Selensky nicht bestätigt. De “Wall Street Journal” heeft bericht, in Kürze wollten beide Staatsoberhäupter erstmals miteinander telefoon. Sullivan wist dat de Verenigde Staten hun mening gaven door Wolodymyr Selensky en spraken niet over het “Russische Perspektive” dat werd bekritiseerd. nul

+++ 20:38 uur: Mindestens ein Mensch bei Raketenangriff auf Schule getötet +++

Russische Truppen haben zwei Raketen auf eine Schule in Awdijiwka in der Region Donezk gefeuert, schrijft Andrij Jermak, Leiter des Präsidialamts der Ukraine, op Twitter. Mindestens ein Anwohner is demnach bei dem Angriff ums Leben komkom.

Die früheren Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie here.