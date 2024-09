De nieuwe Britse regering is altijd duidelijker, ze staat op de pagina van Oekraïne. Gezien het feit dat het Poetin-regime geen probleem is. En we zien je later, als je meer van de Londense infrastructuur wilt zien, zul je ook andere partners zien: lange stukken.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken David Lammy heeft gereageerd op de Frage einer Korrespondentin von Voice of America nach Longstreckenangriffen auf Russisches Gebiet, sinds het begin van de winter werd getroffen. „Ik zou graag willen weten dat we de komende dagen een sterke positie zullen hebben en dat we een sterke positie zullen hebben in ons Oekraïne met al onze nieuwe behoeften, dat we ook in de winter van 2025 in ons hart zullen blijven leven“, zei Lammy. .

Er was sprake van een nieuwe situatie, omdat de situatie voor Vladimir Poetin het afgelopen jaar steeds sneller werd. „Seine Wirtschaft ist in schlechtem Zustand. Es wird für ihn sehr schwer sein, mit der Anzahl der Verluste and Opfer umzugehen, die erlitten hat“, aldus Lammy geprezen Voice of America. Der Westen müsse beim Übergang vom Herbst in de Winter seinen „Mut und absolute Entschlossenheit“, zei de Außenminister.

De Britse „Guardian“ is bereid om twee weken lang voorbereid te zijn onder de bescherming van een anoniem bericht, dat in Londen zal worden verzonden, en de Einsatz von Storm-Shadow-Marschflugkörpern auf Ziele tive innerhalb Russlands zu gestatten. Als dit echter niet mogelijk is, dan is het hier.

De ervaring met aanvallen met hogere Reichsweite in Rusland is slechts een fractie; beide meer westerse partners zijn ook kleiner en sterker – en we zullen niet vergeten dat de VS ook belangrijk zijn. In Washington was de mens een vrij man, maar hij kon genieten van zijn eigen ervaringen. Oekraïne wilde niet nog meer ATACMS-raketten in de VS en Rusland installeren.

In feite zullen ze elkaar waarschijnlijk uitsluiten, zodat Oekraïne over een westerse militaire macht zou kunnen beschikken die in staat zou zijn spectaculaire aanvallen uit te voeren met Russische munitieaanvallen. “De mens kan het goed doen, omdat Oekraïne een beter militair systeem heeft, een sterke militaire macht is nuttig. Dat kan met de westerse militairen, maar we zijn hier om te zien wat er gebeurt”, zegt militair expert Oberst Reisner zu ntv. de. Ook in Oekraïne werden infraroodkommen gebruikt voor de eigen ontwikkeling en productie van veiligheidsapparatuur.

Lammy zählt Poetin-regime een

Ze duren twee weken in Eindhoven, omdat ze geweldig Britannia zijn en de beste Kraft in de langetermijngeschiedenis van de Russische regio. Een nieuwe ervaring in Oekraïne is het Instituut voor Militaire Studies (ISW) in de studie van ATACMS-raketten, meer dan 200 operaties met het oog op hun zichtbaarheid en de veiligheidsaspecten van de Kreml-Truppen.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Lammy uitte zijn eerste mening in zijn toespraak in de VN-Veiligheidsraad direct na de Veiligheidsraad van het Kremlin en de oorlog die de volgende dag volgde: „Wladimir Poetin, wenn Sie Raketen in ukrainische Krankenhäuser feuern, we er, wer Sie sind. Wenn Sie Söldner in Afrikaanse Länder schicken, wer Sie sind Maffia-imperium wordt opgebouwd.