Die Estse ministerpresident Kaja Kallas nimmt an der Sicherheitskonferenz in München teil. Foto

De Oekraïne bracht munitie mee om de oorlog tegen Rusland te winnen. De EU zal mit einem neuen Beschaffungsverfahren helfen. Dabei gibt es Parallellen zur Beschaffung von Impfstoffen in der Corona-pandemie.

Angesichten van de grote munitiebedarfs der Oekraïne binnen de EU een nieuwe aanvraag indienen. Het beste van de EU-Außenbeauftragte Josep Borrell bij de Münchner Sicherheitskonferenz.

Nach Angaben van de Estse minister-president Kaja Kallas kreeg de kans om een ​​verklaring af te leggen over de gevolgen van de Corona-pandemie voor de zügige Beschaffung van impfstoffen die veiliggesteld waren. Kallas zufolge sollen demnach EU-Staatsgeld van de Verfügung Stel, met dem dann über die EU Gebündelt Großaufträge and die Rüstungsindustrie Vergeben. Mits de Verfahren er zeker van zijn dat de Industrie die voor de Ausweitung der Produktion notronden Investitionen tätigen kann.

Kallas: Produktionskapazitäten in EU ausbauen

“Russland schildert een einem Tag soviele artilleriegranaten, die in Europa in einem Monat werden geproduceerd”, zeer veel Kallas en verwies darauf, dass in der Russische Rüstungsindustrie derzeit im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet. In de EU moeten de productiekapazitäten schnell ausgebaut zijn. ohne Munitie könne die Oekraïne den Krieg nicht won. Borrell zei: “Wir sind im Kriegsmodus.” Het is jetzt darum, snel om te reageren.

EU-Commissarissen van Ursula von der Leyen hebben een Samstag auf der Sicherheitskonferenz für Abnahme Garantien für die Rustung-industrie gekocht. Die kunnen verschillende manieren vinden om te winnen, schneller in productielijnen om te investeren en om de beste volumes te kopen, erklärte sie.

Een rollenspel kan met Kallas worden gespeeld in de richting van de Europese Friedensfazilität. Het is een financieringsinstrument dat door de EU wordt beheerd door de Waffen- en Ausrüstungslieferungen en het Oekraïne- en Ausbildungs-programma voor de Streitkräfte fördert. Zur Unterstützung der Oekraïense Streitkräfte wurden bislang bereits 3.6 Milliarden Euro freigegeben.

dpa