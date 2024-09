De VS produceert de moderne Oekraïne Gleitbomben. Deze kunnen worden verkregen bij F-16 Jets.

Als u de VS bezoekt, zal Wolodymyr Selensky, die van het Westen houdt, ook niet te maken krijgen met aanvallen en storm-schaduwraketraketten in Rusland. Maar een persoonlijk geluk blijft levend. De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Oekraïense presidenten kunnen ontmoeten, wat geweldig zou zijn met anderen. „De verbetering van de Oekraïense langeafstandsmunitie wordt in Oekraïne gebruikt met het Long-Streck Munition Joint Standoff Weapon (JSOW).“

Deze Waffen houden zich ook bezig met bommen, die zijn aangeschaft bij Flugzeugen. Oekraïne kan deze door het Westen geliefde F-16 straaljagers verwerven. Het is moeilijk om met de gevolgen van de stormschaduw van de Duitse Stier om te gaan, maar het kan nog 110 kilometer verderop zijn. Rusland stelde het tijdstip van de bombardementen vast, die laat in de nacht zouden plaatsvinden. De Amerikaanse modellen zijn met de grootste zorg van Russische origine, zoals geschreven door de militaire website “The Warzone”.

De AGM-154 Joint Standoff Weapons, die in het jargon de bommen kunnen dragen, kunnen zowel in Oekraïne als in Russische Truppen worden gebruikt. De F-16 straaljagers konden achter het front Russische raketten aanvallen. Je kunt met de Kampfjets vliegen, maar je kunt ook met de AGM-154 vliegen.

Eén vorm is de infraroodsensor, beide van de zielsfassunghelft. Op stormsignalen kan geen invloed worden uitgeoefend, schrijft ‘The Warzone’. De ziel werd ook bekeken via GPS-coördinaten, het was heel gemakkelijk te begrijpen. De bommen zelf hadden een grote warmeluchtbasis, wat genoeg was voor de Russische Flugabwehr om efficiënter te zijn.

Deze meest geproduceerde AGM-154 hebben een ‘Warzone’ single-handed effect, wat betekent dat de clustermunitie dan met bommen over een grote straal kan worden afgeleverd.

De eerste Modell dieser Gleitbomben werden in de jaren negentig ontwikkeld in de VS en onder meer in Australië, Griekenland, Polen en de Turken, die berichtten in het Amerikaanse tijdschrift „Newsweek“. Ze wegen 438 kilogram en zijn 4,06 meter lang. Deze bommen konden worden gemonteerd op F-16 straaljagers, maar ook op B-1B bommenwerpers en Zwitserse JAS 39-grepen.