Nu de lente nadert, maken Amerikaanse functionarissen zich steeds meer zorgen over de slinkende voorraad munitie, luchtverdediging en ervaren soldaten van Oekraïne. Moskou en Kiev blijven lichamen werpen in de strijd om een ​​stad in het zuidoosten die de VS niet strategisch belangrijk achten. Maar het Pentagon zegt dat de VS, ongeacht de slagveldstrategie van Kiev, wil dat de soldaten van Oekraïne over de wapens beschikken die ze nodig hebben om te blijven vechten.

Rusland heeft het land maandenlang bestookt met raketten, niet alleen om vernietiging te veroorzaken, maar ook om de luchtverdedigingsvoorraden van Oekraïne uit te putten. Oekraïense soldaten hebben een acuut tekort aan basismunitie beschreven, waaronder mortiergranaten en artilleriegranaten. En meer dan 100.000 Oekraïense troepen zijn omgekomen in de jarenlange oorlog, schatten Amerikaanse functionarissen, inclusief de meest ervaren soldaten.

Veel van deze verliezen vinden plaats in Bakhmut, waar beide partijen enorme verliezen lijden. Onder leiding van soldaten van de huurling Wagner Group heeft Rusland de zuidoostelijke stad negen maanden lang belegerd en in puin gelegd. Oekraïense troepen hebben geweigerd toe te geven, terwijl president Volodymyr Zelensky volhoudt dat de verdediging van Bakhmut de sleutel is tot het behouden van andere oostelijke steden.

“De Russen willen duidelijk doorstoten naar de grenzen van Donetsk helemaal naar het westen, en om dat te doen moeten ze Bakhmut en het wegennet dat er langs loopt in handen krijgen”, zegt Dara Massicot, senior beleidsonderzoeker bij het RAND Instituut.

Maar Austin vertelde verslaggevers onlangs dat Bakhmut “meer een symbolische waarde is dan een strategische en operationele waarde.”

In plaats daarvan zijn Amerikaanse functionarissen meer gefocust op het voorbereiden van Oekraïne op een groot lenteoffensief om grondgebied te heroveren, dat naar verwachting in mei zal beginnen. Honderden westerse tanks en pantservoertuigen, waaronder voor het eerst acht pantservoertuigen die bruggen kunnen lanceren en troepen rivieren kunnen laten oversteken, zijn onderweg naar Oekraïne voor het offensief. De Amerikaanse en Europese partners laten ook enorme hoeveelheden munitie en 155 mm granaten stromen, wat Oekraïne heeft aangemerkt als de meest dringende behoefte.

Amerikaanse hulppakketten “die vier of vijf maanden teruggaan, waren gericht op wat Oekraïne nodig heeft voor dit tegenoffensief”, zei een Amerikaanse functionaris, die vanwege de basisregels van de regering anonimiteit kreeg.

Hoewel Amerikaanse functionarissen voorzichtig zijn om Kiev niet te vertellen hoe de oorlog moet worden gevoerd, zeiden de leiders van het Pentagon woensdag dat de uitrusting en training die worden verstrekt Oekraïne in staat zullen stellen de oorlog te winnen – waar en wanneer het ervoor kiest om dat te doen.

“Er wordt hard gewerkt aan de opbouw van het Oekraïense leger op het gebied van uitrusting, munitie en training in verschillende landen, zodat Oekraïne zichzelf kan verdedigen”, aldus de voorzitter van de Joint Chiefs, generaal Mark Milley.

“De toegenomen Oekraïense capaciteit zal het Oekraïense leiderschap in staat stellen om in de toekomst een verscheidenheid aan opties te ontwikkelen en uit te voeren, om hun doelstellingen te bereiken en deze oorlog tot een goed einde te brengen”, zei Milley.

Meer dan 600 Oekraïners voltooiden in februari een trainingsprogramma van vijf weken in Duitsland dat basisvaardigheden omvatte, zoals schietvaardigheid, samen met medische training en instructie over gecombineerde wapenmanoeuvres met in de VS gemaakte Bradley-gevechtsvoertuigen en gepantserde Stryker-personeelsdragers. Die troepen zijn nu terug op het slagveld en een tweede lichting van honderden extra soldaten doorloopt nu het programma.

Achter gesloten deuren hebben Amerikaanse functionarissen druk uitgeoefend op Kiev om artilleriegranaten te behouden en gerichter te vuren. Dit is met name een punt van zorg in Bakhmut, waar beide partijen in hoog tempo munitie uitgeven.

“Sommigen in het Pentagon denken dat ze munitie te snel verbranden”, zei de gepensioneerde luitenant-generaal Ben Hodges, voormalig commandant van de US Army Forces Europe. “Neem me niet kwalijk, ze zijn in een massale strijd voor het voortbestaan ​​van hun land tegen een vijand die enorme voordelen heeft op het gebied van artilleriemunitie en die niet opgeeft.”

Kiev heeft nog geen strategie bepaald, zeiden Amerikaanse functionarissen, maar het heeft in wezen twee opties: naar het zuiden trekken via Kherson naar de Krim, of naar het oosten trekken vanuit de noordelijke positie en vervolgens naar het zuiden, waarbij de Russische landbrug wordt afgesneden. De eerste optie is niet realistisch, zeiden functionarissen, aangezien Rusland zijn verdedigingswerken aan de oostkant van de Dnipro-rivier heeft ingegraven en Oekraïne niet over de mankracht beschikt voor een succesvolle amfibische operatie tegen dat soort strijdkrachten. Het tweede is waarschijnlijker, zeggen ambtenaren.

Naast het sturen van wapens en het geven van training, ontvingen hoge Amerikaanse generaals deze maand Oekraïense militaire functionarissen in Wiesbaden, Duitsland voor een reeks tafeloefeningen om Kiev te helpen de volgende fase van de oorlog te doorbreken.

President Joe Biden sloot vorige maand het sturen van F-16 straaljagers uit, en hoge Amerikaanse functionarissen hebben herhaaldelijk gezegd dat de vliegtuigen momenteel niet in de kaarten zitten. Maar functionarissen werken aan andere manieren om de Oekraïense luchtmacht een boost te geven, waaronder pogingen om geavanceerde lucht-luchtraketten voor de middellange afstand op de MiG-29’s uit het Sovjettijdperk te monteren en de vaardigheden van Oekraïense piloten te beoordelen.

Twee Oekraïense piloten hebben onlangs een beoordeling afgerond op een Air National Guard-basis in Tucson, Arizona, voor Amerikaanse militaire instructeurs om te beoordelen welke training ze nodig hebben om beter gebruik te maken van de vliegtuigen en capaciteiten die het Westen al heeft geleverd, inclusief bommen, raketten en begeleidingskits. Het programma omvatte simulatorvluchten, maar de piloten vlogen niet in Amerikaanse vliegtuigen, zeiden functionarissen.

Een poging om AMRAAM’s op de MiG’s te monteren, als het succesvol blijkt, zou ook het vermogen van de Oekraïense jachtpiloten om Russische raketten uit te schakelen aanzienlijk kunnen vergroten, aldus functionarissen.

Nu de munitie in Oekraïne bijna op is, worden de verliezen aan mensen en materieel door Rusland nog acuter, waardoor Moskou gedwongen wordt een beroep te doen op schurkenstaten zoals Iran voor extra wapens.

“Rusland blijft geïsoleerd, hun militaire voorraden slinken snel, de soldaten zijn gedemoraliseerd, ongetrainde ongemotiveerde dienstplichtigen in veroordeelden en hun leiderschap laat hen in de steek”, zei Milley.

In het openbaar zeggen hoge functionarissen dat het aan Zelenskyy is wanneer en waar hij een nieuw offensief start, en of hij in Bakhmut blijft of zijn troepen verplaatst.

“President Zelensky voert deze strijd en hij zal de telefoontjes plegen over wat belangrijk is en wat niet”, zei Austin. Maar hij merkte op dat: “We genereren gevechtskracht, in een mate dat we denken dat het hen kansen zal bieden om de dynamiek op het slagveld te veranderen, op een bepaald moment in de toekomst, op welk punt dat ook is.”