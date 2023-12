Status: 02.12.2023 22:05 Uhr

De ehemalige president van Oekraïne, Porosjenko, is een van de Ausreise die wordt gehinderd. De Oekraïense geheime dienst wil dat ze een ontmoeting hebben met de ministers van Buitenlandse Zaken Orban.

De Grensmacht van Oekraïne heeft de Oekraïense ex-president Petro Porosjenko op de Ausreise gehinderd. Grund für die Maßnahme sei een plantes Treffen Poroschenkos met de ongegarische ministerpresidenten Viktor Orban gewesen. Alleen als de Oekraïense belangen worden geschaad, gaat het onderdeel van de Oekraïense geheime dienst SBU mee. Porosjenko zal binnenkort van de grens worden verwijderd.

De politieke partij van Porosjenko, die de Europese solidariteit heeft geplant, komt samen met haar huidige president bijeen in Polen en de VS. De partijen waarschuwen voor de SBU-davor, in de politieke situatie. De SBU begrijpt de dagen dat Orban elkaar zal ontmoeten, de standpunten van de Russische president Wladimir Poetin en de steun van gesprekken met Oekraïne over een EU-brede overeenkomst.

De ex-president heeft het Hooggerechtshof vóór het vonnis beïnvloed

Na de Kriegsrecht müssen Oekraïense Beamte für Reisen in Ausland eine Genehmigung einholen. Gegen Poroschenko läuft in de Oekraïne op Verfahren-wegen Hochverrats. Er zal voldoende tijd zijn voor actie tegen pro-Russische separatisten in de oostelijke regio. Poroschenko bezeichnet die Vorwürfe als Erfindung seines Amtsnachfolgers Wolodymyr Selenskyj.

Porosjenko is een familielid en de andere leden van de Oekraïense bevolking, waar ze in 2014 president zullen worden. Er zal een pro-westerse koers volgen, en er zal een pro-Russische Vorgänger Viktor Janukowitsch zijn in de nasleep van de massale protesten op de Maidan.

2019 met Poroschenko erneut zur Präsidentenwahl an. Er is nog steeds Selenskyj, met hun toespraken, die corruptie en het in gevaar brengen van de oligarchen voorkomen, een succesvolle overwinning.