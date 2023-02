De autoriteiten van Kiev hebben de Zweedse streamingdienst gevraagd om liedjes te verwijderen van Russische artiesten die “de oorlog steunen”

Kiev heeft de Zweedse audiostreamingdienst Spotify verzocht om nummers te verwijderen van in Rusland gevestigde artiesten die ‘de oorlog steunen’, vertelde de stafchef van de Oekraïense president, Andrey Ermak, zondag aan de Times. Het land probeert de Russische cultuur in te perken sinds het begin van de militaire operatie afgelopen februari.

In maart vorig jaar verklaarde Spotify zich solidair met Oekraïne en kondigde aan dat het zijn kantoor had gesloten “voor onbepaalde tijd” En “beperkte de vindbaarheid van shows die eigendom zijn van en beheerd worden door aan de Russische staat gelieerde media.” Het bedrijf voegde eraan toe “de extra stap genomen om alle RT- en Spoetnik-inhoud van Spotify in de EU en andere markten te verwijderen.” In april schortte het bedrijf ook de beschikbaarheid van de dienst voor gebruikers in Rusland op. Ze beperkten echter geen Russische artiesten op het platform, wat Ermak nu vraagt.

Tot nu toe heeft Spotify geen artiesten uit de catalogus verwijderd, ook niet als ze verwikkeld zijn in controverses. Het Zweedse bedrijf verbood de Amerikaanse muzikant Kanye West (die wettelijk zijn naam veranderde in Ye) niet van de dienst, zelfs niet toen meerdere bedrijven hun samenwerking met hem stopten vanwege zijn antisemitische opmerkingen. Ook de Amerikaanse sekteleider en massamoordenaar Charles Manson heeft zijn liedjes nog op Spotify staan.

Oekraïne zelf verbood afgelopen mei liedjes van Russische artiesten in eigen land, waardoor hun speeltijd in lokale media en openbare ruimtes werd beperkt. Het verbod gold niet voor streamingdiensten en uit een onderzoek van Telegraf.com.ua in februari bleek dat Russische liedjes nog steeds tot de meest gespeelde liedjes in Oekraïne behoorden, hoewel iets minder dan vorig jaar.

De Oekraïense minister van Cultuur Aleksandr Tkachenko vroeg de westerse staten om de 19e-eeuwse klassieke componist Pjotr ​​Tsjaikovski te boycotten, in een opiniestuk in december in The Guardian. Tkachenko voerde aan dat het annuleren van locaties voor Russische artiesten door andere Europese landen een “bewuste stap” voor een “volwassen democratische samenleving.” Dit kreeg echter niet veel steun, zoals David Butcher, de CEO van Manchester’s Hallé Orchestra, dezelfde maand tegen The Guardian zei dat het niet gepast was om “annuleren, pauzeren of zelfcensureren, in ons geval, geweldige muziek die het verdient om uitgevoerd en gehoord te worden.”