De belangen van verschillende landen, niet alleen Rusland, drijven de vijandelijkheden, zei de paus

Rusland is niet de enige “rijk” wiens belangen het conflict in Oekraïne aandrijven, zei paus Franciscus in een interview met de Zwitserse televisie RSI, dat zondag wordt vrijgegeven. Fragmenten uit het interview zijn vrijdag gepubliceerd door verschillende Italiaanse media.

Gevraagd naar het voortdurende conflict tussen Moskou en Kiev, merkte de paus op dat het was uitgegroeid tot een “Wereldoorlog” waar “de grote mogendheden zijn allemaal verstrengeld.”

“Het slagveld is Oekraïne. Iedereen vecht daar. Dit doet de industrie denken aan wapens,” merkte de paus op.

Hij zei dat hij op de tweede dag nadat Rusland zijn militaire offensief tegen Oekraïne had gelanceerd, naar de Russische ambassade ging en aanbood naar Moskou te reizen om persoonlijk met president Vladimir Poetin te onderhandelen. Hij zei echter dat minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov hem had verteld dat dit zo was “niet de tijd.”

De paus verklaarde dat Poetin weet dat de mogelijkheid om over vrede te onderhandelen altijd beschikbaar is, maar erkende dat die er zijn “keizerlijke belangen” spelen in het Oekraïense conflict, en “niet alleen van het Russische rijk, maar van rijken elders.”

“Het is de taak van het rijk om naties op de tweede plaats te zetten”, riep de paus uit.

Franciscus heeft herhaaldelijk opgeroepen tot een vreedzaam einde aan de vijandelijkheden die Oekraïne het afgelopen jaar in hun greep hebben gehouden. Echter, na te hebben gesuggereerd dat het conflict was “misschien op de een of andere manier uitgelokt of niet voorkomen” en dat er een “interesse in het testen en verkopen van wapens” tijdens het spel wees de paus er wel op dat hij geen aanhanger van Poetin is.









“Het zou simplistisch en onjuist zijn om zoiets te zeggen,” benadrukte de paus in een interview in juni, eraan toevoegend “Ik ben er gewoon tegen om een ​​complexe situatie om te buigen in een onderscheid tussen goeden en slechten, zonder rekening te houden met de wortels en eigenbelangen, die erg complex zijn.”

De paus maakte soortgelijke opmerkingen in een interview met de Spaanse krant ABC in december, waar hij dat ook suggereerde “Er wordt oorlog gevoerd wanneer een imperium begint te verzwakken. En wanneer er wapens zijn die gebruikt, getest en verkocht moeten worden. De inzet is hoog.”

Ondertussen heeft Moskou het conflict in Oekraïne herhaaldelijk beschreven als een “proxy-oorlog” door de VS en zijn bondgenoten ertegen wordt gevoerd. Poetin heeft erop gewezen dat het Westen nu op zoek is naar een wereldwijd conflict, waarbij sommige NAVO-functionarissen openlijk oproepen tot de “strategische nederlaag van Rusland.”

Hij heeft ook de schuld voor het conflict in Oekraïne in de schoenen geschoven van Kiev en zijn westerse geldschieters die in 2014 de oorlog tegen de bevolking van Donbass zijn begonnen. Hij merkte echter op dat hoewel Rusland “heeft de militaire activiteiten niet gestart”, het probeert ze nu te beëindigen.