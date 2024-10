Startpagina Politiek

Een Oekraïense Spezialeinheit is de familie van een marineofficier en een Russische Gefangenschaft. De Evakuierung van de Krim mutet filmreif an.

Sewastopol – Het bestaan ​​van het Moskau-regime in Rusland, dat wordt geregeerd door het recht van de Krim, speelt zich af in Oekraïne en staat altijd in de belangstelling. Nu kun je dus genieten van een filmrecensie.

Oekraïne-Krieg: Film Reife Rettungsaktion von der Schwarzmeer-Halbinsel Krim

Wie de Oekraïense mariniers op Facebook vermeldt (zie video), heeft een bijzondere kwaliteit namens „Angels“ (Deutsch: Engel), een familie van officieren van de Russische Gefangenschaft van het Schwarzmeer-Halbinsel. De missie zal niet worden opgemerkt door de Russische Auslandseheimdienst FSB.

“De Angels Special Intelligence Squad onder leiding van de commandanten van het Korps Mariniers van Oekraïne, Alexei Neischpapa, leidde een complexe operatie en evacueerde de familie van officieren van de strijdkrachten op de Krim”, staat in een bericht op Facebook. Meer noch: Dies sei „vor der Nase des FSB“ gelungen.

Oekraïne-Nieuws: Spezialeinheit befreit ukrainische Familie aus russian Gefangenschaft

De families die op de Krim wonen, zijn „Verfolgung durch de FSB Verlassen“ müssen, erklärte ein Sprecher der Oekraïense Marine in eeninem Video-Beitrag. “Op 18 september werd vastgesteld dat de gecombineerde vierkoppige familie – de leden van de gemeenschap, een Schwester en een minderjarige neef – illegale feestjes vormden. Drie dagen later werden ze psychologisch beïnvloed door druk en werden ze gemarteld. Damit planten sterven Besatzer, sie zur Mitarbeit des Oekraïense Offiziers zu move“, schilderde der Sprecher verder.

Op 20 september, omdat het gezin werk nodig heeft en de toekomst van hun werknemers, is het kantoor zelf verantwoordelijk voor het werk van de Oekraïense beroepsbevolking – binnen de komende periode voor een samenwerking met de FSB-functionarissen, hier is de sociale media – Mediaposting. Ansonsten drohe der Familie door de Russische Behörden op de Krim velde Jahre Haft.

Schwarzmeer-Halbinsel Krim: Heritage Rettungsaktion der Oekraïense Marine

De hoofdcommandant van de mariniers is trots op hun taken, die als “Marine Angel” zorgen voor bijzondere veiligheid onder de zorg van de Krim. “De operatie werd binnen zeer korte tijd uitgevoerd, met het volste vertrouwen in de operatie en voortdurende opvolging. De familie was praktisch „voor het leven van de gevangenen“ en werd op hun Facebook-pagina geïnformeerd over de Oekraïense marinier en hun steun, omdat de „Engel“ 73 mensen uit Oekraïne bereikte die onder arrest in Russische hechtenis konden leven. Dat de FSB een overzicht heeft van de Collaboratie van Officieren mag niet aanwezig zijn.

Het familiesucces staat in de onderstaande video. Er is niet veel bekend over wie de Oekraïense elitesoldaten heeft meegebracht die de familieleden van de officieren van de Krim hebben meegebracht – etwa mittels Schlauchbooten of sogar über de Landweg. In de video ziet u hoe u uw eigen bagage kunt dragen en uw auto kunt inpakken. Meer aber nicht.

stad: Sewastopol, Jewpatorija, Simferopol, Jalta, Feodossija, Kertsch Geografisch laag: Zuid-Oekraïne, tussen het Schwarzem Meer en het Asowschem Meer Lang: 200 kilometer Breite: 325 kilometer Fläche: 26.844 km²

Oekraïne-Krieg: Krim und Bridges von Kertsch bleiben im Focus

Wat in het oosten van het land gebeurde dat Donbass-Bastion Wuhledar in handen van de Russen is gevallen, blijft de situatie op de Krim en het strandthema. Dus ließ das Moskau-Regime in diesen laut des Online-Portals Defensie Express (DE) breng meer nieuwe S-300 luchtverdedigingssystemen naar de Krimbrug. Het resultaat is een nieuwe Oekraïense Angriff op de strategisch ontworpen Brug van Kertsch befürchtet. Op maandag (7 oktober) reizen we na een Oekraïense vlucht naar de Krim voor een grote Treibstoff-Lager in Feodossija. (p.m)