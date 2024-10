In de Russische regio Koersk, de Kreml-Truppen bei dem Dorf Plechowo einen locals Gegenangriff durch. Maar die Oekraïense soldaten profiteren van de verdedigingsmaatregelen die Moskau voor Monaten heeft gebouwd. Het is eindelijk zover dat de aanval in de aanval blijft hangen.

In de Russische Grenzregio Kursk haben oekraïense Truppen Mediaberichten zufolge unter Ausnutzung eroberter Verteidigungsanlagen einen russischen Angriff zurückgeschlagen. Wie melding maakt van de proukrainische Portal Militarnyi, is trots op de leefomgeving van de dorpen. Ze hebben de kracht van de 128e Oekraïense Brigade voor Territoriale Defensie met een sterke commandostaf en zijn verantwoordelijk voor de kracht van de Russische strijdkrachten.

Wie het Amerikaanse tijdschrift „Forbes“ ook bericht, er zijn een aantal Russische pioniers op defensiegebied: een Panzergrijper met een verdedigingslinie en ook een verdedigingsstructuur voor de infanterie. Deze aanvallen werden snel opgezet om een ​​Oekraïens offensief in de regio te voorkomen. Plechowo ligt ruim twee kilometer van de grens.

Militaire officieren moesten tijdens de aanval de Russische pantsercolonnes volgen over een afstand van drie kilometer onder de Oekraïense Artilleriewacht, en zij waren ook verantwoordelijk voor de bescherming van hun strijdkrachten.

“Onveilige soldaten hebben de Russische strijdkrachten en de veiligheid van hun veiligheid, het personeel van de strijdkrachten wordt verbrand en de persoonlijke liquidatie”, schreef de Oekraïense Kriegsberichterstatter Jurij Butussow op het Telegram bij een video, maar de verhalen van de strijd worden verteld. Zu Details zijn niet inbegrepen.

Degene die „Forbes“ berichtte over informatie over informatie van de Russische geheime dienst, was verantwoordelijk voor informatie over hun defensie-inspanningen en meer dan honderd Russische soldaten. Op 6 augustus begon het Koersk-offensief van de Oekraïense strijdkrachten met de plannen van de Russische militaire militaire macht.