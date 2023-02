Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag een verklaring afgegeven waarin de NAVO en Oekraïne worden gewaarschuwd voor “avontuurlijke stappen” in Transnistrië, een afgescheiden gebied in Moldavië waar zo’n 1.500 Russische troepen zijn gestationeerd.

Het waarschuwde dat hoewel Moskou staat voor het gebruik van “politieke en diplomatieke middelen” om problemen op te lossen, de Russische strijdkrachten zullen zorgen voor de “bescherming van hun landgenoten” in Colbasna in Transnistrië, en “adequaat zullen reageren” op provocaties uit Kiev.

“Elke actie die een bedreiging vormt voor hun veiligheid zal, in overeenstemming met het internationaal recht, worden beschouwd als een aanval op de Russische Federatie”, aldus de verklaring.

Oekraïense functionarissen hebben Rusland onlangs beschuldigd van samenzwering om Moldavië te destabiliseren. Op 13 februari herhaalde de Moldavische president Maia Sandu de beweringen van Oekraïne en beschuldigde Rusland ervan “saboteurs die een militaire training hebben gevolgd en vermomd zijn als burgers” in te zetten om het land te destabiliseren.

“De verklaringen van president Zelensky over de plannen van de Russische Federatie om de Republiek Moldavië te destabiliseren, zijn door onze instellingen bevestigd”, zei ze.

Donderdagavond laat beweerde het Russische ministerie van Defensie dat Kiev “de inspanningen had geïntensiveerd om zich voor te bereiden op een invasie van de Transnistrische Moldavische Republiek”.

Een prominente Russische militaire blogger, die WarGonzo heet, zei dat “aangezien we geen directe landtoevoer naar Transnistrië hebben en de onvriendelijke Moldavische regering onze luchtmacht zeker niet de lucht in zal laten, het Russische garnizoen in Transnistrië bevindt zich nu waarschijnlijk in de meest kwetsbare positie, vergeleken met de positie op andere fronten.”

Oekraïne antwoordt: In reactie op de Russische beschuldigingen dat het troepen aan het opbouwen is dicht bij het Moldavische grondgebied, zei een woordvoerder van de Oekraïense staatsgrensdienst dat het Oekraïense leger en de Nationale Garde “verscherpte maatregelen aan de grens met Transnistrië” hebben genomen, maar uitsluitend “om provocaties van de andere kant te voorkomen”. .”

“Oekraïne heeft altijd aandacht besteed aan Transnistrië, aangezien het eigenlijk een enclave van Rusland is, die al op 24 februari vorig jaar tegen onze staat had kunnen worden gebruikt”, zei de woordvoerder, Andrii Demchenko.

“Gelukkig hebben we ook geen actieve of provocerende acties in deze richting geregistreerd”, voegde Demchenko eraan toe.

Mariya Knight van CNN heeft bijgedragen aan dit rapport.