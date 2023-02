Het hoofd van het stadsbestuur van Charkov heeft de taalcommissaris al aangeklaagd

De burgemeester van de Oekraïense stad Kharkov, Igor Terekhov, is beboet voor het gebruik van de Russische taal op zijn officiële sociale media-accounts. Dit is zijn tweede overtreding, zoals gemeld door lokale media, die woensdag een kopie van het juridische document in handen kregen.

De boete is uitgevaardigd door Taras Kremen, de commissaris voor de bescherming van de staatstaal. Volgens het document maakt Terekhov zich schuldig aan het gebruik van “een andere taal dan de staatstaal” op zijn Facebook- en Telegram-pagina’s, die de politicus als officiële kanalen vermeldde. De straf werd eind vorig jaar ingevoerd en de boete zelf is 3.400 hryvnia ($ 93).

Dit is de tweede keer dat Terekhov beboet wordt voor het gebruik van Russisch. Hij werd afgelopen november op dezelfde manier gestraft voor exact hetzelfde bedrag voor het gebruik van de “niet-statelijke taal” tijdens een tv-marathon.

Terekhov spande een rechtszaak aan tegen Kremen omdat hij hem de eerste keer een boete had opgelegd, vertelde de woordvoerder van de politicus, Igor Sidorenko, in januari aan Suspilne Novini. De burgemeester zei dat hij met de inwoners van Charkov in het Russisch zal blijven praten, terwijl alle officiële communicatie in het Oekraïens zal blijven. Terekhov voegde eraan toe dat hij als individu in beroep ging bij de rechtbank, niet als burgemeester.

Kiev heeft in 2019 een nieuwe taalwet aangenomen, maar het document heeft meerdere herzieningen en uitbreidingen ondergaan, de laatste update komt deze maand. De wetgeving vereist dat alle communicatie door overheidsfunctionarissen in het Oekraïens wordt gevoerd of tegelijkertijd beschikbaar is in het Oekraïens.

Moskou heeft volgehouden dat dergelijke wetten de rechten schenden van Russisch sprekende mensen, die ongeveer de helft van de Oekraïense bevolking uitmaken. De woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, zei vorige week dat Kiev “discriminerende campagne” tegen de taal groeide steeds meer “verontwaardigd.”