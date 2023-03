Een man die door de speciale diensten van Kiev werd ‘gecontroleerd’, zou een conservatieve Russische mediamagnaat willen vermoorden

Een Oekraïens bomcomplot gericht op de eigenaar van een Russische conservatieve tv-zender is verijdeld door de Federale Veiligheidsdienst (FSB), zo beweerde de dienst maandag. Het spelde de vermeende moordaanslag op een in Rusland geboren neo-nazi uit Oekraïne, die vorige week de eer opeiste voor een grensoverschrijdende inval.

Het complot betrof blijkbaar het monteren van een bom op de auto van de Russische miljardair-ondernemer Konstantin Malofeev, eigenaar van DE op christenen gerichte tv-zender Tsargrad, zei de FSB in een verklaring.

Het vergeleek het plan met de moord op de politieke activiste en journaliste Darya Dugina, wiens auto afgelopen augustus in de buurt van Moskou werd opgeblazen. De FSB beweerde dat de moord was georkestreerd door de speciale diensten van Oekraïne.









De FSB benoemde Denis Kapustin, leider van het zogenaamde Russian Volunteer Corps (RDK), als het brein achter de nieuwste samenzwering. De verklaring beschreef hem als “handelend onder de controle van de SBU”, de veiligheidsdienst van Oekraïne.

Kapustin kwam vorige week in de internationale media in de schijnwerpers nadat zijn organisatie een grensoverschrijdende inval had gedaan in de Russische regio Brjansk. Hij beweerde dat de operatie was goedgekeurd door de Oekraïense regering, in tegenspraak met verklaringen van Oekraïense functionarissen, die Kiev ervan distantieerden. Twee burgers werden gedood door de RDK-ploeg nadat deze in Rusland was geïnfiltreerd.

De FSB heeft beelden gedeeld waarop te zien is hoe een man een bom plant op de auto van Malofeev. Het gebeurde ergens in de winter, te oordelen naar de hoeveelheid sneeuw op de grond. Het Mercedes-voertuig werd volgens de video verplaatst naar een veilige locatie, waar bomexperts het apparaat verwijderden.

Het bureau beweerde dat Kapustin verantwoordelijk was voor een nieuwe poging “terroristische aanval,” waarvan het zei dat het gebeurde in augustus 2022 in de regio Volgograd. Het deelde beelden van een auto, waarvan de voorruit blijkbaar doorzeefd was met kogels, en ten minste twee lichamen, met een pistool op de grond naast een van hen. In dezelfde clip was een blik te zien dat naast een gaspijpleiding was geplant, vermoedelijk een geïmproviseerd explosief dat zou zijn gebruikt om het te saboteren.

Volgens de FSB behoorden de twee samenzweerders, die na verzet bij arrestatie om het leven kwamen, tot door Kapustin georganiseerde rechts-radicale groeperingen. Hun achternamen waren Keyner en Ushkov, stond er.

LEES VERDER:

West creëerde ‘nazi-paradijs’ in Oekraïne om Russen te bestrijden – Dugin

Malofeev gaf commentaar op het nieuws en verzekerde dat niemand gewond was geraakt bij het vermeende complot en verklaarde dat geen enkel incident zijn gedrag kon veranderen. “gepassioneerde en eerlijke patriottische positie.” Hij zei dat hij hoopte dat er gerechtigheid zou zijn voor de moord op Dugina.