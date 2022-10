Öko-Vandalen zielen auf ein weiteres historisches Gemälde — RT World News

Die deutschen Demonstranten schmierten Kartoffelpüree auf Claude Monets „Heuschober“, bevor sie ihre Hände an eine Wand klebten

Deutsche Klimaaktivisten zerstörten am Sonntag eines von Claude Monets „Heuschober“-Gemälden mit Kartoffelpüree, bevor sie ihre Hände an die Galeriewand klebten. Der Stunt kam eine Woche, nachdem britische Öko-Krieger Vincent van Goghs ikonische „Sonnenblumen“ unkenntlich gemacht hatten.

Zwei Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ betraten das Museum Barberini in Potsdam und warfen handvoll Kartoffelpüree über das hinter Schutzglas ausgestellte Gemälde.

„Menschen hungern, Menschen frieren, Menschen sterben“ rief einer der Aktivisten. „Wenn es nötig ist, ein Gemälde mit Kartoffelpüree oder Tomatensuppe zu bewerfen, um die Gesellschaft daran zu erinnern, dass der fossile Kurs uns alle umbringt, dann geben wir Ihnen Kartoffelpüree auf einem Gemälde.“

#Kartoffelbrei auf #Monet:Was ist mehr wert #FürAlle – Kunst oder Leben? Monet liebte die Natur und hielt ihre fragile Schönheit in seinen Werken fest. Warum haben viele mehr Angst davor, dass eines dieser Abbilder Schaden nimmt, als vor der Zerstörung unserer Welt selbst? pic.twitter.com/0Rh1ZS6yjk — Letzte Generation (@AufstandLastGen) 23. Oktober 2022

Eine Sprecherin des Museums sagte Reportern, dass Experten derzeit untersuchen, ob das Gemälde beschädigt wurde. Die Polizei traf schnell am Tatort ein und die Demonstranten wurden von der Mauer entfernt „relativ leicht“, Sie hat hinzugefügt.

Das Gemälde ist eines von 25 in Monets „Haystacks“-Serie, die der legendäre Impressionist zwischen 1890 und 1901 malte. Der in Potsdam ausgestellte Eintrag der Serie wurde 2019 für 110,7 Millionen Dollar von einem Privatbesitzer gekauft.









Der Protest am Sonntag fand etwas mehr als eine Woche statt, nachdem zwei britische Aktivisten die Londoner National Gallery betreten und Vincent van Goghs „Sonnenblumen“ in Tomatensuppe getaucht hatten. Die Aktivisten, Mitglieder einer Gruppe namens „Just Stop Oil“, klebten sich ebenfalls an eine Wand und sprachen eine ähnliche Beschimpfung gegen fossile Brennstoffe aus.

Die britische Gruppe hat für Empörung gesorgt, indem sie in den letzten Monaten mehrere Kunstwerke verunstaltete und Brücken und Kreuzungen in London blockierte.

Sowohl Letzte Generation als auch Just Stop Oil werden vom Climate Emergency Fund finanziert, einer Stiftung, die von der milliardenschweren Ölerbin Aileen Getty gegründet wurde und von Trevor Neilson geleitet wird, einem Investor mit Verbindungen zu den umstrittenen Philanthropen Bill Gates und George Soros.