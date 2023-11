ÖGB geeft stakingsvergunning voor handel en arbeidsmarkt

Wenen – Nadat ÖGB-baas Wolfgang Katzian vrijdag had gedreigd de (waarschuwings)stakingen in de handel, de metaalindustrie en de sociale beroepen uit te breiden vanwege vastgelopen cao-onderhandelingen, is er nu een ÖGB-stakingsvrijgave voor de handel. De KV-onderhandelingen voor de ongeveer 430.000 werknemers en leerlingen in de detailhandel hebben “na drie onderhandelingsrondes tot nu toe geen resultaat opgeleverd”. “Tot nu toe zijn werkgevers niet bereid een deal te sluiten met een permanent effect op de salarissen boven het onderliggende voortschrijdende inflatiecijfer”, aldus een verklaring van de vakbond GPA zondag.