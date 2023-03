Oeganda’s parlement stemt over strengere anti-LGBT-wet – DW – 21/03/2023

Parlementsleden in Oeganda zouden dinsdag stemmen over een wetsvoorstel dat identificatie als LGBTQ strafbaar stelt, waarbij sommige wetgevers in het conservatieve Oost-Afrikaanse land zeiden dat het landelijke verbod op relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht niet ver genoeg gaat.

Wat hield het wetsvoorstel in?

Het wetsvoorstel, dat eerder deze maand werd ingediend, stelt strenge nieuwe straffen voor seksuele minderheden voor.

Volgens de nieuwe voorgestelde wetgeving kan iedereen die zich bezighoudt met “activiteiten van hetzelfde geslacht” of die zich identificeert als LGBTQ, tot 10 jaar gevangenisstraf krijgen.

“De homoseksuelen zijn afwijkingen van normaal. Waarom? Is het van nature of nurture? We moeten deze vragen beantwoorden”, zei president Yoweri Museveni toen parlementsleden hem vroegen om commentaar op het wetsvoorstel.

De voorgestelde wet is bedoeld om Oeganda in staat te stellen te vechten tegen wat het beschouwt als “bedreigingen voor het traditionele, heteroseksuele gezin”.

DeLovie Kwagala: de vreemde verhalen van Oeganda vertellen Schakel JavaScript in om deze video te bekijken en overweeg te upgraden naar een webbrowser die HTML5-video ondersteunt

Homofobie en anti-transsentiment zijn diep geworteld in de zeer conservatieve en religieuze natie, met romantische relaties van hetzelfde geslacht waarop levenslange gevangenisstraf staat.

Meer dan 30 Afrikaanse landen hebben vergelijkbare statuten, maar als de wet van Oeganda wordt aangenomen, zou dit volgens Human Rights Watch de eerste zijn die louter identificatie als lesbienne, homoseksueel, biseksueel, transgender of queer (LGBTQ) strafbaar stelt.

Het straft ook wat het noemt de “promotie” van homoseksualiteit en “medeplichtigheid” aan en “samenzwering” om deel te nemen aan relaties van hetzelfde geslacht.

Wetgevers in Oeganda hebben gestemd over anti-homowet Afbeelding: Sally Hayden/ZUMA/imago-afbeeldingen

Sterke veroordeling van rechtengroepen

Het wetsvoorstel heeft scherpe kritiek gekregen van mensenrechtenorganisaties.

De wet is vergelijkbaar met een wet die in 2013 werd aangenomen en die een aantal reeds bestaande straffen verscherpte en lesbische relaties strafbaar stelde. Het wekte grote internationale verontwaardiging omdat het oorspronkelijk voorstelde om homoseksualiteit te bestraffen met de doodstraf. Dit werd later herzien tot levenslang in de gevangenis.

Het werd echter snel geschrapt door een nationale rechtbank op procedurele gronden.

Volgens Oryem Nyeko, een onderzoeker bij Human Rights Watch in Oeganda, “is een van de meest extreme kenmerken van dit nieuwe wetsvoorstel dat mensen worden gecriminaliseerd simpelweg omdat ze zijn wie ze zijn, en dat het verder inbreuk maakt op het recht op privacy en de vrijheden van expressie en associatie die in Oeganda al gecompromitteerd zijn.”

dmn/es (AFP, Reuters)