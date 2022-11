Öfter krank, seltener zum Arzt (nd-aktuell.de)

Ungesundes Verhalten ist nicht immer so offensichtlich wie das Morgenbier in der U-Bahn. Foto: dpa/Bodo Marks

Männer sind häufiger von einigen schweren Krankheiten betroffen als Frauen. Ihr Leben in Deutschland ist im Schnitt rund fünf Jahre kürzer. Und gleichzeitig verhalten sie sich laut Experten oft weniger gesundheitsbewusst und sind deutlich riskanter. Auch gehen Männer laut mehreren Studien seltener zum Arzt als Frauen und verzichten lieber auf Vorsorgeuntersuchungen. Experten sehen daher am Internationalen Männertag an diesem Freitag Handlungsbedarf.

Studien der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit (DGMG) zeigen, dass gut 59 Prozent aller Frauen, aber nur 22 Prozent aller Männer an einer Vorsorgeuntersuchung teilnehmen, wie Frank Sommer sagt. „Männer sind noch zurückhaltend bei der Vorsorge“, sagt der DGMG-Präsident. Aber zumindest Langzeitstudien deuten darauf hin, dass immer mehr Männer nach und nach zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Dies ist ein langsamer, aber stetiger Trend.

Rund 970 Männer wurden befragt, um Gründe für die Zurückhaltung beim Arztbesuch zu ermitteln. Ergebnis: 78 Prozent gaben an, lange Wartezeiten hätten sie abgeschreckt, sagt der Professor für Männergesundheit am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Etwa jeder Vierte fürchtet eine unangenehme oder schlechte Nachricht. Jeder Fünfte äußerte Bedenken, dass eine Untersuchung schmerzhaft sein könnte. Viele Männer seien zudem unzureichend über ihre Risikofaktoren wie Blutzucker oder Blutfettwerte informiert, sagt Sommer.

Für Vorsorgeuntersuchungen gibt es durchaus einen Grund: Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Männer deutlich häufiger betroffen als Frauen, vor allem in der Altersgruppe der 40- bis 60-Jährigen, wie der Urologe sagt. »Manchmal fünfmal so viele Männer wie Frauen erleiden in dieser Altersgruppe einen plötzlichen Herztod.« Auch erkranken Männer generell häufiger an Krebs.

Prävention sei wichtig, betont Sommer. Ein Beispiel: Wenn Sie die Ursache einer Erektionsstörung abklären, stoßen Sie möglicherweise auf ein Gefäßproblem, das manchmal die Ursache ist. Dies wiederum könnte auf eine generalisierte Gefäßerkrankung und einen mehrere Jahre später drohenden Herzinfarkt oder Schlaganfall hindeuten. Wenn Sie dies frühzeitig aufdecken, haben Sie die Möglichkeit gezielt vorzubeugen.

Die Men’s Health Foundation warnt davor, Männer zu mehr Verantwortung für ihre Gesundheit zu motivieren und das Bewusstsein für Risiken zu schärfen. Spezielle Präventions- und Betreuungsangebote für das körperliche, seelische und soziale Wohlbefinden sind gefragt. Nach Angaben der Stiftung sterben etwa doppelt so viele Männer wie Frauen an Lungenkrebs. Deutschland hat auch den höchsten Anteil an depressiven Männern in Europa.

Die Gesundheit spielt für viele eine untergeordnete Rolle. Etwa 62 Prozent der Männer sind übergewichtig. Schädlicher Alkohol- und Drogenkonsum ist bei Männern viel häufiger als bei Frauen. Zudem ist ihr Verhalten im Straßenverkehr riskanter – rund 75 Prozent aller Verkehrstoten sind Männer.

Es gibt immer noch ein Männerbild, nach dem sie vor allen funktionieren müssen. „Allerdings gerät dieses Männerbild allmählich ins Wanken“, sagt eine Sprecherin der Stiftung. Vor allem bei jungen Menschen findet ein Wandel statt. Aber ein wachsender Anteil ermöglicht eine „sensible Wahrnehmung“ von Gesundheitsproblemen und eine vertiefte Auseinandersetzung mit ihnen.

Und warum haben Männer eine kürzere Lebenserwartung? Es gibt eine Fülle von Theorien, die sich auch auf die Genetik beziehen, erklärt Experte Sommer. Auf dem Y-Chromosom von Männern – Frauen haben zwei X-Chromosomen, Männer X und Y – ist deutlich weniger genetische Information kodiert als auf dem X-Chromosom. Ist das X-Chromosom des Mannes beschädigt, kann das Y-Chromosom nicht alle Funktionen übernehmen. Entgegen dem viel geschmückten Spruch, Männer seien das stärkere Geschlecht, betont Sommer: „Wir Männer sind gesundheitlich wirklich das schwächere Geschlecht.“dpa/nd