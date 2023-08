CNN

Nach einem neuen Gesetz, das am 1. August in Kraft trat, sind alle öffentlichen Schulen in Louisiana nun verpflichtet, in den Klassenzimmern das landesweite Motto „In God We Trust“ anzubringen.

Das als HB8 bekannte Gesetz, das im Juni offiziell von Gouverneur John Bel Edwards unterzeichnet wurde, besagt, dass in jedem Klassenzimmer „mindestens ein Papierschild“ mit dem religiösen Motto angebracht sein muss.

Der Verfasser des Gesetzentwurfs, der Abgeordnete Dodie Horton, sagte gegenüber der CNN-Tochter WVUE: „Er predigt überhaupt keine bestimmte Religion, erkennt aber auf jeden Fall eine höhere Macht an.“

Während sich das Motto „In God We Trust“ nicht auf eine bestimmte Religion bezieht, befürchten Kritiker des Gesetzes, dass es die Grenzen zwischen Kirche und Staat weiter verwischen wird, was einem Muster folgt, das in den letzten Jahren in den Gesetzgebungen des Südens beobachtet wurde.

„Wir glauben, dass Eltern und nicht Schulbeamte für die Gestaltung des Religionsunterrichts ihrer Kinder verantwortlich sein sollten“, sagte A’Niya Robinson, Advocacy-Strategin der ACLU of Louisiana.

Das vorherige Gesetz, das im Mai 2018 verabschiedet wurde, sah vor, dass jede Schule im Gebäude ein Plakat mit der Aufschrift „In God We Trust“ anbringen muss.

„Es ist eine positive Botschaft in dieser Welt, die unseren Kindern so viele negative Dinge entgegenwirft“, sagte Horton gegenüber WVUE.