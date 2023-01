Verbrechen, Polizei





Öffentliche Fahndung: 67-Jähriger vermisst. Hamm-Uentrop – Die Polizei sucht nach einem 67-jährigen Bürger aus Hammer, der am Donnerstagnachmittag (26. Januar), gegen 17 Uhr, eine Einrichtung der Perthes-Stiftung in der Ludwig-Teleky-Straße mit unbekanntem Ziel verlassen hat ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Umfangreiche Suchmaßnahmen blieben bisher erfolglos und dauern derzeit an. Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß, schlank, hat kurze graue Haare und einen grauen Schnurrbart. Er trägt dunkle Jeans und einen roten Wollpullover mit weißen Karos und Streifen. Die vermisste Person ist körperlich mobil, aber zeitlich und örtlich nicht orientiert. Wenn Sie die vermisste Person gesehen haben oder Hinweise auf ihren möglichen Aufenthaltsort geben können, wenden Sie sich bitte an die Polizei Hamm unter 02381 916-0.(es)