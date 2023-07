ÖFB-Verteidiger Wöber wechselt leihweise zu Mönchengladbach

ÖFB-Nationalteamspieler Maximilian Wöber speelt in der kommenden Saison für Borussia Mönchengladbach. De Duitse Fußball-Traditionsverein ligt in de 25 jaar durende competitie voor een jaar van Leeds United aus, waar Club am Montag kan komen. Tijdens de oorlog van de eerste jaren voor twee miljoen euro van Red Bull Salzburg tegen Leeds gewechselt, hebben de Engelse Club aus der Premier League ab.

„Die Erfahrung, die Max bei seinen bisherigen Vereinen, aber auch in der österreichischen Nationalmannschaft auf höchstem Level gesammelt hat, wird unserer jungen Mannschaft guttun. Er ist ein Spieler, der sich nichtschiet, Verantwortung zu übernehmen“, sagte Roland Virkus, Borussias Geschäftsführer Sport . Nach den Niederlanden (Ajax Amsterdam), Spanien (FC Sevilla) en Engeland (Leeds) zouden de Linksfuß nun Erfahrung in der nächsten Europäischen Topliga kunnen worden. „Borussia is een absolute traditieverein, der für mich immer sehr interessante oorlog und dem ich gerne zugeschaut habe – auch weil hereviele Österreicher spielt haben. Het is een extreme reizvolle Aufgabe, auf die ich mich sehr freue“, zei Wöber, der in Gladbach auf seine Landsleute Hannes Wolf en Stefan Lainer, der vergangene Woche een in de Krebserkrankung gepubliceerde gemacht hatte, trifft. Er is de siebente Sommer-Zugang der Gladbacher, neben Fabio Chiarodia en Lukas Ullrich is daar der dritte nieuwe Abwehrspieler für den Schweizer Cheftrainer Gerardo Seoane. We kwamen terug bij Rapid Wien zum Profi, en zijn na de Auslandsstations Ajax Amsterdam en FC Sevilla teruggekeerd naar de Oostenrijkse Bundesliga-verschluging. Nach dreieinhalb Jahren in Salzburg wechselte der 16-fache ÖFB-Teamspieler auf die Insel zu Leeds, wo er noch een Vertrag tot 2027 hat.

ÖFB-Verteidiger Wöber wechselt leihweise zu Mönchengladbach

Austria News