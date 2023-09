ÖFB-U21 begint met 1:1 op Zypern in EM-kwalificatie – Voetbal

Dasaki Achnas – De österreichische U21-voetballer is op Zypern terechtgekomen tijdens de start van de EM-kwalificatie. De Mannschaft van Trainer Werner Gregoritsch kam in de Donnerstag in het Dasaki Stadion in het Britse Hoheitsgebied niet een 1:1 (0:0) eind. WAC-Angreifer Thierno Ballo trok voor de ÖFB-Auswahl (56.), nadat Salzburg-Verteidiger Samson Baidoo de Rote Karte (51.) had gewonnen. Für Zypern vond volgens Stavro Gavriel der verdiende Ausgleich (76.).