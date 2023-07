ÖFB-Kapitänin Puntigam ziet in dat USA – Fußball

Wien – ÖFB-Rekordnationalspielerin Sarah Puntigam hat den deutschen Frauen-Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln nach einer Saison verlassen. Die 30 jaar durende Steirerin met onze Amerikaanse Ehefrau Genessee, die vallen in Keulen kickte en zuletzt en de andere Karriere zijn verdwenen, in de VS zienhen. „Sarah en Genessee Puntigam zonder dat ze ons eens herangetreten, en Lebensmittelpunkt in de VS zo verlagen“, hieß ess in oneer Mitteilung der Kölner.