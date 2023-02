Odisha FC Shock Hyderabad FC bleibt in der Play-off-Jagd

Odisha FC lieferte am Freitag im Kalinga-Stadion gegen Hyderabad FC eine Show der Superlative, als er Hyderabad FC zu Hause mit 3:1 besiegte, um seine Playoff-Hoffnungen in der Indian Super League am Leben zu erhalten.

Isak Ralte setzte in der 33. Minute aus rund 30 Metern einen Curling-Wunder zur Führung der Gastgeber frei.

LESEN SIE AUCH| „Nicht von diesem Platz weg“: Pep Guardiola verspricht Manchester City Loyalität inmitten von Anklagepunkten

Doch kurz vor der Pause traf der HFC nach einem Freistoß, den Joel Chianese von der rechten Seite in den Strafraum schoss. Der Ball prallte irgendwie im Strafraum ab, als Nim Dorjee nach vorne tauchte und ihn nach Hause köpfte.

Aus dem Nichts ging die Heimmannschaft durch eine schlampige Abwehrarbeit von Dorjee in Führung, der den Ball in der 72. Minute ins eigene Netz tippte.

OFC besiegelte seinen ersten Sieg seit fünf Spielen, als Diego Mauricio die Belohnung für seine harte Arbeit erhielt, als er den Ball in die Front lupfte. Der Stürmer traf mit der Brust auf der rechten Seite und schnippte in der letzten Minute der Nachspielzeit aus einem sehr engen Winkel ins Netz.

Durch den Sieg verdrängten die Juggernauts Bengaluru FC auf dem sechsten Platz und kämpfen weiterhin um einen Platz in den Playoffs.

Eine Niederlage für die Nizams bedeutete, dass die Islanders im Falle eines Sieges von Mumbai City FC gegen den FC Goa am Samstag zum ISL League Shield-Sieger gekrönt würden.

Schuld an der schwachen Defensivleistung war der HFC. Sie müssen sich nach dieser Niederlage, ihrer ersten seit acht Spielen, neu formieren.

Lesen Sie hier alle aktuellen Sportnachrichten

(Dieser Artikel wurde nicht von News18-Mitarbeitern bearbeitet und wird von einem syndizierten Nachrichtenagentur-Feed veröffentlicht.)