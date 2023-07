Beschriftung umschalten Lincoln Center

Octavia Butlers Science-Fiction-Roman Gleichnis vom Sämann wurde vor 30 Jahren, im Jahr 1993, veröffentlicht. Dieses afrofuturistische Buch über ein dystopisches Amerika in unserer Zeit scheint geradezu prophetisch – und eine neue musikalische Interpretation von Butlers Roman tourt durch das Land.

An einem warmen Abend in Manhattan sitzen wir bei der Probe inmitten von 170 Community-Sängern, die Teil der sind Gleichnis Auftritt im New Yorker Lincoln Center zusammen mit professionellen Musikern. Sie lernen einen Refrain, der die Eröffnungsworte von Octavia Butlers Roman enthält.

„Alles, was du berührst, veränderst du. Alles, was du veränderst, verändert dich. Die einzig bleibende Wahrheit ist Veränderung. Gott ist Veränderung“, singen sie.

Gleichnis vom Sämann spielt im Jahr 2024. Es gibt eine Klimakrise, die Menschen aus ihren Häusern vertreibt. Waffengewalt und Drogenkonsum sind weit verbreitet. In der Fortsetzung Gleichnis von den Talenten, verspricht ein autoritärer Politiker, „Amerika wieder großartig zu machen“. (Es ist ein Satz, den Butler Ronald Reagan während seiner erfolgreichen Präsidentschaftswahl 1980 im Wahlkampf benutzte.)

Trotz all dieses Chaos sehnt sich die Hauptfigur Lauren Oya Olamina danach, eine ganz andere Realität zu gestalten. Die Worte, die der Chor singt, sind die Bausteine ​​einer neuen Religion, die Olamina sich vorgestellt hat und die Earthseed heißt.

Die Opernversion von Gleichnis vom Sämann wurde von der Singer-Songwriterin Toshi Reagon und ihrer Mutter, Aktivistin und Sängerin Bernice Johnson Reagon, gegründet, die das Ensemble Sweet Honey in the Rock gründete und inzwischen im Ruhestand ist.

Toshi Reagon sagt, dass sie und ihre Mutter eine tiefe Liebe zum Schreiben von Octavia Butler teilen. Ihre erste gemeinsame Gelegenheit, Butlers Werk musikalisch zu erkunden, bot sich in den 1990er Jahren.

„Toni Morrison hat meine Mutter gebeten, nach Princeton zu kommen, um das Princeton Atelier zu machen“, erklärt Reagon. „Es ist eine Gelegenheit für einen Künstler, ein Semester lang in Princeton zu unterrichten. Mama war zu der Zeit sehr beschäftigt und dachte: ‚Vielleicht kann Toshi die Hälfte der Kurse machen!‘ Ich war, wissen Sie, jung in meiner Karriere. Und ich dachte: ‚Woo hoo, ich werde in Princeton für Toni Morrison unterrichten – juhuu, das ist so cool!‘“, lacht sie.

Schließlich begannen Mutter und Tochter, ihre eigene musikalische Interpretation zu schreiben Gleichnis vom Sämann. Glücklicherweise bekamen die Reagons freie Hand von Butler selbst, die 2006 starb. Wie in Butlers Werk bezieht sich die Musik der Reagons auf Jahrhunderte afroamerikanischer Geschichte und Kultur und bewegt sich mit Leichtigkeit zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hin und her.

Wie Octavia Butler WHYY’s erzählte Frische Luft im Jahr 1993, ihr Gleichnis Romane handelten vom Gebrauch und Missbrauch von Macht in einer kaputten Gesellschaft. „Sie haben nicht die Macht, ihr Leben zu verbessern, aber sie haben die Macht, andere noch unglücklicher zu machen“, sagte Butler. „Und der einzige Weg, sich selbst zu beweisen, dass man Macht hat, besteht darin, sie zu nutzen.“

In Butlers Erzählung steckt viel pure Brutalität. Aber auch Fans finden in Butlers Vision des Widerstands viel Trost und Solidarität. Zu ihnen gehört die vierfache Hugo-Award-Gewinnerin NK Jemisin, die als junge Frau mit der Lektüre von Butler begann und die Einleitung zur neuesten Ausgabe von schrieb Gleichnis vom Sämann. Jemisin sieht viele Parallelen zwischen Butlers Vorstellung von 2024 und dem heutigen sozialen und politischen Klima.

„In diesen Büchern geht Butler auf die ganze Problematik des Versuchs ein, in einer Gesellschaft zu leben, die die eigenen Bedürfnisse und sogar die körperliche Autonomie missachtet“, bemerkt Jemisin. „Ich brauche diese Hoffnung, ich brauche diese Ermutigung, diese Erinnerung daran, dass diese Dinge in Zyklen ablaufen und dass der Zyklus irgendwann enden wird und wir zurückschlagen werden.“

Einige Leser haben Butlers Arbeit und die Figur übernommen Olaminas Konzept von Erdsamen als spirituelle Texte. „Ich bin selbst kein Anhänger von Earthseed“, sagt Jemisin, „aber ich sehe den Reiz davon. Ich sehe die Kraft darin. Es ist weniger ein Glaube als vielmehr eine Kodifizierung der Dinge, die Überlebende zum Überleben brauchen – die.“ Überzeugungen, die dich weitermachen lassen, die Überzeugungen, die dich kämpfen lassen.

Toshi Reagon betrachtet Butlers Schriften als inspirierende Anleitung zum Denken und Handeln.

„Gleichnis ist der Weckruf: „Hey, hört auf, herumzualbern“, sagt sie. „Das wird in 30 Jahren passieren, wenn ihr nicht wirklich etwas für euch selbst tut.“

Reagon sagt, dass sie in den Earthseed-Gruppen, die die Hauptfigur gründet, Orientierung für die Bewältigung des gemeinschaftlichen Lebens findet. Reagon sagt, wir sehen diese Art von sofortiger Gemeinschaft im wirklichen Leben – in schlechten wie in guten Zeiten.

„Wenn es Katastrophen gibt, kommen die Menschen zusammen und fangen an, gemeinsam etwas zu erschaffen und herauszufinden, wie sie überleben können“, sagt sie. „Ich liebe Videos von Festivals, bei denen niemand tanzt, und dann steht eine Person auf und fängt an zu tanzen, und dann kommt jemand anderes herein. Das nächste, was man weiß, ist, als würden 500 Menschen tanzen. Es gibt riesige Möglichkeiten für Freude in Gemeinschaften. Persönlich bin ich Denken Sie, je mehr Freude, Freude, Freude, Freude, Freude, desto besser für uns!“

Das bringt uns zurück zur Bedeutung des Singens in der Gemeinschaft: Deshalb haben die Reagons beschlossen, das Lied noch einmal zu erzählen Gleichnis vom Sämann in Musik.

„Das Singen dieser Geschichte bringt uns alle im Raum dazu, in einer Schwingungsbeziehung zu sein, sodass wir wirklich das Gefühl haben, nicht allein zu sein, so wie wir nicht allein sind“, sagt Toshi Reagon mit Nachdruck. „Wir atmen; wir leben; wir sind zusammen. Wir haben die Möglichkeit, uns in unserem Leben auf die Art und Weise zu verändern, wie wir können.“

Und so, sagt Reagon, sei ihre Arbeit eine Einladung, genau wie Octavia Butlers Schreiben: sich eine andere Welt vorzustellen und zu erschaffen.