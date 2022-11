Ochsenhausen, Deutschland – Die Liebherr-Hausgeräte GmbH revolutioniert die Technik in ihrem K

Lavagestein zum Kühlen und Gefrieren ermöglicht einen Quantensprung in der Energieeffizienz. Als einziger Hersteller weltweit verwendet Liebherr zur Isolierung seiner Geräte ein Vakuum in Verbindung mit fein gemahlenem Lavagestein – dem Rohstoff Perlit. Bereits im Januar 2023 kommen die ersten Vakuum-Perlite-Modelle mit dem Namen BluRoX auf den Markt. Die innovative Technologie ermöglicht erstmals die Produktion von Gefrierschränken mit den Energieeffizienzklassen „A“ und „B“ nach EU-Label.

Bisher wurden Kühl- und Gefrierschränke mit herkömmlichen Dämmstoffen aus erdölbasiertem Polyurethanschaum gedämmt. Die Weltneuheit BluRoX verwendet anstelle dieser üblichen Schaumelemente ein Vakuum in Verbindung mit fein gemahlenem Perlit zur Isolierung. Das Lavagestein Perlit hat aufgrund seiner kristallinen Mikrostruktur eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit und das Vakuum bietet energetisch die bestmögliche Isolierung. „Für eine Familie mit einem 350-Liter-Gefrierschrank könnte der jährliche Strombedarf des Geräts um bis zu 20 Prozent gesenkt werden“, erklärt Steffen Nagel, Geschäftsführer Vertrieb & Marketing der Liebherr-Hausgeräte GmbH. „Das schafft bei den massiv gestiegenen Strompreisen eine spürbare Entlastung im Portemonnaie.“

Das Raumwunder: 25 Prozent mehr Platz für Lebensmittel

Die neue Kombination aus Vakuum und fein gemahlenem Lavagestein ermöglicht eine sehr kompakte Bauweise. Aufgrund der besonders effektiven Isolierung kann Liebherr die Wände eines BluRoX-Gefrierschranks um etwa ein Drittel dünner bauen als die Wände eines herkömmlichen schaumisolierten Geräts. Bei einem komplett mit Vakuum-Perlit-Technologie ausgestatteten Gerät ergibt sich ein um 25 Prozent höheres Fassungsvermögen im Vergleich zu Kühl- und Gefriergeräten mit gleichen Außenmaßen.

Lavagestein als 100 Prozent umweltfreundliches Kältewunder

BluRoX überzeugt nicht nur in der umweltfreundlichen Herstellung, sondern auch nach dem Ende der Lebensdauer eines Kühl- oder Gefrierschranks. Denn das Lavagestein Perlit lässt sich problemlos entnehmen und ohne große Aufbereitung wieder in den Produktionskreislauf einführen und in neuen Geräten wiederverwenden. Die BluRoX-Isolierung ist nicht mit den umgebenden Bauteilen verklebt, sodass Außenhülle und Innenbehälter auch problemlos aufbereitet und wiederverwendet werden können.

Zudem ist das Lavagestein Perlit ein natürlich nachwachsender Rohstoff. Für den Rückbau wird nur eine kleine Fläche benötigt, die anschließend renaturiert werden kann. Liebherr bezieht Perlit aus Europa und verarbeitet ihn am Produktionsstandort Ochsenhausen zu Geräten mit BluRoX-Technologie.

Ab Januar 2023 erhältlich: ein BluRoX-Hybridgerät

Im Januar 2023 bringt Liebherr-Hausgeräte den ersten Gefrierschrank auf den Markt, dessen Tür mit BluRoX-Technologie ausgestattet ist. Die Wände dieses Hybridmodells FNb 5056 sind mit herkömmlicher Schaumisolierung isoliert. Als erstes seiner Art wird dieses Modell die Effizienzklasse „B“ nach dem neuen EU-Energielabel haben. In den nächsten zwei Jahren folgt der erste BluRoX-Gefrierschrank, der vollständig mit Vakuum-Perlit-Technologie ausgestattet ist, der entsprechend energieeffizienter sein wird und den vollen Volumenvorteil bieten wird.

Die Weltneuheit von Liebherr basiert auf zehn Jahren Forschung und der patentierten Technologie des Unternehmens. „Mit BluRoX erfüllen wir die Wünsche einer wachsenden Zahl von Verbrauchern, die ihren Alltag nachhaltiger gestalten, Energie sparen und Ressourcen schonen wollen“, fasst Steffen Nagel zusammen. „Mit den besonders energieeffizienten und recycelbaren BluRoX-Gefrierschränken in gewohnter Liebherr-Qualität „Made in Germany“ werden die Neuheiten zu echten Kundenmagneten.“

