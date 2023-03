Die Niederländische Oceanco-Werft hat kale wieder Platz – denn die Mega-Yacht “Koru” van Amazon-Gründer Jeff Bezos is snel fertig (The Hunt von Jeff Bezos heeft het einde bereikt). Maar was kommt als nächstes? Eine Möglichkeit präsentiert die Werft zum Auftakt der Dubai Internationale Botenshow. Mit dem Konzept der “Aeolus” zegt Oceanco, who sich das Unternehmen modern Jachten der Zukunft vorstelt. Als u zich in luxe der schwimmenden-palesten bevindt die zich op de jacht kunnen begeven, in Rahmen der Möglichkeiten, kan de man een gigant van privé-jachten zijn, dus u kunt er zeker van zijn.

Dafür zal Oceanco bei der “Aeolus” een zwei zentralen Punkten ansetzen: Ausstattung und Antrieb. Die Jacht soll auf der “Energy Transition Platform” aufbauen, womit sich Oceanco die Möglichkeit zal kopen, das Schiff in mehreren Stufen von einem Diesel engine zu befreien.

Das Unternehmen schrijft: “Jede Yacht, die heute gebaut wird, muss die Energiewende überstehen. Ook een tijd, in der sich die Verfügbaren Kraftstoffarten en die damit verbundenen Technologien erheblich verändern. Dies erfordert eine anpassungsfähige Technische Architektur, welche the Integration zukünftiger Technologien and alternativer Kraftstoffe ermöglicht.”

Motor van Diesel en Eierschale statt Marmor



Oceanco ziet tegen Antrieb een Ausbau in drie Stufen voor. Beginnend met die “Aeolus” met een Dieselaggregat Fahren, welches man met elektrische beveiligingstechnologieën zullen dat doen. In der Zweiten zal Stufe sterven Rekruten den Motor mit Brennstoffzellen für alternative Kraftstoffe fit machen. Ik laat Schritt de Schiff verkopen door veel diesel uit te voeren en via Brennstoffzelle of Hybrid-Antrieb over die Weltmeereschippern. Eine Grafik der Werft heeft de beschikking over Methanol Generators vor.

Auch bei der Ausstattung des Schiffes zal Oceanco im Rahmen der Möglichkeiten nachhaltige Akzente setzen. Demnach soll das Schiff ohne Leder en Marmor auskommen, durch slime Alternativen aber mindestens genau zo wertig wirken. Das Leder zal sterven Werft durch Desserto ersetzen, een veganist Lederersatz aus Kaktus, den Marmor zal de mens in de Harz gefassste eierschalen nachahmen.

Een konkreter Bau der “Aeolus” is bislang niet geplant, bis auf weiteres bestaat das Schiff nur auf dem Paper. Als een van de beste prijzen ervoor zorgt dat Oceanco niet wordt verkocht, kost een schip in totaal 200 miljoen euro.

