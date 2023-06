CNN

Ein Tauchboot mit fünf Personen, um die Überreste des zu sehen Die Titanic auf dem Grund des Nordatlantiks wird trotz einer massiven Suchaktion der US-amerikanischen und kanadischen Behörden immer noch vermisst.

Das Titan-Tauchboot war auf dem Weg zu dem berühmten Wrack vor der Küste von St. John’s, Neufundland in Kanada, als es den Kontakt verlor mit seinem Hilfsschiff, so dass die Menschen an Bord nur drei bis vier Tage lang mit Sauerstoff versorgt sind.

Folgendes wissen wir bisher.

Das Tauchboot war Teil einer achttägigen Reise, die von OceanGate Expeditions durchgeführt wurde. Die Reise beginnt in Neufundland, wobei die Teilnehmer zunächst 400 Seemeilen zur Wrackstelle zurücklegen, die etwa 900 Meilen (1.450 Kilometer) vor der Küste von Cape Cod, Massachusetts, liegt.

Das Tauchboot begann am Sonntagmorgen seinen zweistündigen Abstieg zum Wrack. Nach einer Stunde und 45 Minuten nach dem Sinkflug verlor es den Kontakt zur Polar Prince, dem Versorgungsschiff, das das Schiff zur Baustelle transportierte, sagten Beamte.

Die Suchaktionen begannen später am Tag.

Es ist immer noch nicht klar, was mit dem Tauchboot passiert ist, warum es den Kontakt verloren hat und wie nahe es an der Titanic war, als es verschwand.

Zu den fünf Personen an Bord gehören ein Pilot und vier „Missionsspezialisten“, sagte Konteradmiral John Mauger, Kommandeur des Ersten Bezirks der US-Küstenwache.

Laut einem Social-Media-Beitrag des Unternehmens Action Aviation, das ihm gehört, ist Hamish Harding, ein britischer Geschäftsmann mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, einer der Personen an Bord.

„Das U-Boot hatte einen erfolgreichen Start und Hamish taucht derzeit“, sagte das Unternehmen am Sonntag in einem Instagram-Post.

Harding war einer der ersten Menschen, der die Challenger tief im Pazifischen Ozean bereiste – dem tiefsten bekannten Punkt der Erde.

Am Samstag schrieb er über die Titanic-Mission: „Ich bin stolz, endlich bekannt geben zu können, dass ich OceanGate Expeditions für ihre RMS TITANIC-Mission als Missionsspezialist auf dem U-Boot zur Titanic beigetreten bin.“

Harding hatte am Samstag in den sozialen Medien gepostet, dass Taucher Paul-Henry (PH) Nargeolet am Sonntag beim Tauchgang mit ihm dabei sein sollte. Nach Angaben der E/M Group, bei der Nargeolet Direktor für Unterwasserforschung war, hat Nargeolet mehrere Expeditionen zur Titanic geleitet und die Bergung vieler Artefakte aus dem Wrack überwacht.

CNN hat erfolglos versucht, unabhängig Kontakt zu Nargeolet aufzunehmen.

Laut einer am Dienstag von der Familie veröffentlichten Erklärung waren auch ein pakistanischer Geschäftsmann, Shahzada Dawood, und sein Sohn Sulaiman Dawood an Bord. Der Kontakt sei abgebrochen und es stünden nur begrenzte Informationen zur Verfügung, hieß es.

Laut seiner Website ist Shahzada Dawood Treuhänder des SETI Institute, einer Forschungsorganisation in Kalifornien. Er ist außerdem stellvertretender Vorsitzender der Dawood Hercules Corporation, Teil der Dawood Group, einem Konglomerat verschiedener Unternehmen im Besitz der Familie.

Die Behörden haben die Passagiere an Bord nicht öffentlich identifiziert und sagten am Montag, sie würden ihre Familien immer noch benachrichtigen.

Auf der OceanGate-Website heißt es, dass an den Expeditionen, die mehr als 250.000 US-Dollar kosten, in der Regel ein Pilot, ein „Content-Experte“ und drei zahlende Passagiere beteiligt sind.

Beamte der Küstenwache schätzten am Montagnachmittag, dass das Tauchboot „irgendwo zwischen 70 und 96 Stunden“ Sauerstoff hatte – was den Rettern möglicherweise bis Freitag Zeit gab, das Schiff zu lokalisieren und zu bergen.

Aber die Tiefe des Gebiets, in dem sie vermisst wurden, könnte eine Herausforderung darstellen. Die tiefste Unterwasserrettung aller Zeiten war die von Roger Chapman und Roger Mallinson, die 1973 aus einer Tiefe von 1.575 Fuß aus dem Tauchboot Pisces III gerettet wurden. Sie waren 76 Stunden lang gefangen, bevor sie schließlich an die Oberfläche gezogen wurden.

Das Wrack der Titanic liegt viel tiefer und liegt fast 13.000 Fuß unter dem Meeresspiegel.

Weitere Faktoren, die die Suche erschweren, sind die abgelegene Lage, die lokalen Wetterbedingungen und Unbekannte wie der Zustand des Tauchboots und die Frage, ob es über funktionierende Ausrüstung wie akustische Pinger verfügt, die von Suchteams erkannt werden können.

Nach Angaben von CNN-Meteorologen herrscht in der Gegend unruhige See mit einer Höhe von bis zu zwei Metern und Nebel. Obwohl dies für die Region nicht ungewöhnlich ist, könnte dies zu Verzögerungen für Suchtrupps führen, da es bei niedrigen Wolken schwierig ist, Flugausrüstung zu verwenden.

Laut OceanGate ist Titan ein 23.000 Pfund schweres Tauchboot aus Kohlefaser und Titan.

Als Sicherheitsmerkmal nutzt das U-Boot ein „proprietäres Echtzeit-Rumpfgesundheitsüberwachungssystem (RTM)“, das den Druck auf das Schiff und die Integrität der Struktur analysiert, so das Unternehmen. Alle erkannten Probleme würden eine „Frühwarnung“ an den Piloten auslösen, um „genügend Zeit zu lassen, um … sicher an die Oberfläche zurückzukehren“.

Laut der National Oceanic and Atmospheric Administration verfügt ein Tauchboot im Gegensatz zu einem U-Boot über begrenzte Energiereserven und benötigt daher ein Mutterschiff, das es zu Wasser lassen und bergen kann.

Als CBS-Korrespondent David Pogue letztes Jahr eine Reise mit der Titan zum Titanic-Wrack unternahm, Auf Einladung von OceanGate sagte er, die Luke sei von außen mit 17 Bolzen verschlossen – es gebe keinen anderen Ausweg.

Da unter Wasser kein GPS vorhanden ist, wird das Tauchboot nur durch Textnachrichten des Überwasserschiffs gesteuert. Auf Pogues Reise sei die Kommunikation während eines Tauchgangs zusammengebrochen und das Tauchboot sei über zwei Stunden lang verloren gegangen, sagte er.

Sehen Sie sich das Innere eines Tauchboots an, das für die Titanic-Expedition verwendet wurde

Thomas Shugart, ein ehemaliger U-Boot-Kapitän der US-Marine und Analyst am Center for a New American Security, sagte gegenüber CNN, es sei kein gutes Zeichen, dass Suchtrupps immer noch nichts von dem vermissten U-Boot gehört hätten.

„Wenn sie ein relativ kleines Problem gehabt hätten, das sie gezwungen hätte, unerwartet aufzutauchen, würde man meinen, dass inzwischen ein Ortungssender entdeckt worden wäre. Wenn sie stattdessen aus irgendeinem Grund am Boden festsitzen, habe ich noch nichts von einer Rettungsmöglichkeit gehört, die sie rechtzeitig zurückbringen könnte“, sagte er.

Die US-Küstenwache twitterte am Montag, dass die Suche noch in der Nacht fortgesetzt werde. Es begann am Sonntag mit der Untersuchung der Meeresoberfläche, als das Tauchboot erstmals als vermisst gemeldet wurde.

Boote, Flugzeuge und Radargeräte wurden eingesetzt, um über Wasser zu scannen, falls das Tauchboot aufgetaucht war. Sonarbojen und Sonarausrüstung in kommerziellen Schiffen vor Ort wurden ebenfalls verwendet, um Geräusche unter Wasser zu erkennen.

Die US-Küstenwache koordiniert die Suche mit der US-Marine, der kanadischen Küstenwache und dem kanadischen Militär.

Das 106. Rettungsgeschwader der US-Luftwaffe sowie zwei C-130-Flüge sind über das Gebiet geflogen. Die Unter- und Oberflächensuche der kanadischen Küstenwache wird am Dienstagmorgen fortgesetzt.

OceanGate sagte, es habe Unterstützung von Regierungsbehörden und Tiefseeunternehmen erhalten. Auch die Polar Prince, das Schiff, das das Tauchboot unterstützte, helfe bei der Suche, sagte ein Miteigentümer.

Aber das Tauchboot zu finden ist nur der erste Schritt; Es zu retten könnte eine ganz andere Herausforderung sein.

Je nachdem, wo und in welcher Tiefe sich das Tauchboot befindet, könnten die Möglichkeiten für Rettungsschiffe begrenzt sein.

Beispielsweise operieren die Atom-U-Boote der US-Marine normalerweise in einer Tiefe von 800 Fuß oder weniger – das heißt, sie können nicht bis zum Meeresboden abtauchen, wo der Wasserdruck auf den U-Boot-Rumpf ihn implodieren lassen könnte.

Die Marine verfügt zwar über spezielle Rettungstauchboote, aber selbst diese können nach Angaben des Unterwasserrettungskommandos der Marine nur in Tiefen von bis zu 2.000 Fuß retten.

Während der Rettung im Jahr 1973 nutzten die Behörden andere Tauchboote und ein ferngesteuertes, von der Marine entwickeltes Bergungsschiff, um Leinen an der Pisces III zu befestigen, mit denen sie dann wieder an die Oberfläche gezogen wurde.

Es ist nicht klar, ob diese Methoden angesichts der Ungewissheit über seinen Standort für den Titan funktionieren könnten.