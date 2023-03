Boris Herrmanns Team Malizia hoedt zich voor de Königsetappe in de Ocean Race die een race tegen de wind voert. Die Crew verlor am Dienstagabend en wichtiges Segel. De grote Vorsegel vom Typ Code Nul heeft de waarschuwing van de aanval op de Masttop van “Malizia – Seaexplorer” gelöst en war ins Wasser gestürzt. Zowel matige wind- als windbelastingen in de Zuidelijke Oceaan volgens co-schipper Will Harris, het probleem is waar het om gaat.

Das Vorwindsegel habe sich um Kiel und Foils gewickelt. “Jetzt hat es ein riesiges Loch”, zei Herrmann. “Wir haben es zurück an Deck gezugen and durch die Vorschiffsluke unter Deck gestaut. Dieses Problem hat uns eine gute Stunde Arbeit protectt and dazu geführt, dass wir rückwärts getrieben sind. Wir haben mindestens 20 Seemeilen und ein Segel lost! Aber es geht allen gut , alle haben gute Arbeit jeistet.”

Acht Segel dürfen die Ocean-Race-Teams pro Stage maximaal en Bord haben. Die Segelgarderobe is met Blick auf die zu erwartenden Winde einer Etappe soorgfältig aufeinander abgestimmt. Mit dem Code Zero fehlt Team Malizia nun een wichtiges Segel im Kampf um den Etappenerfolg.

Een tag van “Monster-Etappe” van de wereld die weiter Kevin Escoffiers Schweizer Team Holcim-PRB voor de Duits-Franse Guyot Environnement – ​​​​Team Europe met de Berlijnse co-schipper Robert Stanjek. Team Malizia veld met 100 Seemeilen Rückstand op Holcim-PRB op Platz vier hinter das US-Team 11th Hour Racing zurück.

14. De oceaanrace, etappe 3, Zwischenstände

dpa