Obwohl Brasilien mit einem Ersatzteam antrat

Trotz eines glücklichen Sieges gegen Brasiliens B-Team ist Kamerun aus der WM ausgeschieden.

Vincent Aboubabar sicherte den Westafrikanern mit seinem späten Kopfballtor (90+2) am Freitagabend zwar einen schmeichelhaften 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den Rekordweltmeister, doch das reichte nicht für das Achtelfinale. Weil der Torschütze beim Jubeln sein Trikot auszog, sah er im Spiel seine zweite Gelbe Karte – folglich Gelb-Rot.

Während Kamerun bei seiner achten WM-Teilnahme zum siebten Mal in der Vorrunde scheiterte, wollen die Brasilianer am kommenden Montag (20.00 Uhr) gegen Südkorea den nächsten Schritt auf dem angestrebten Weg zum sechsten WM-Titel machen. Ob der immer noch verletzte Neymar zurückkehrt, bleibt abzuwarten. Bundestrainer Tite will sich im Laufe des Wochenendes zur Rückkehr seines Fußball-Superstars äußern.

Tite wechselte auf neun Positionen

Was die Brasilianer vor 85.986 Zuschauern leisteten, hatte nichts mit der Startelf zu tun. Nationaltrainer Tite nahm im Vergleich zum 1:0-Erfolg gegen die Schweiz neun Veränderungen in seinem Team vor, auch Ersatztorhüter Ederson bekam seine ersten Minuten beim Turnier in Katar. Dann war da noch Dani Alves, der im Alter von 39 Jahren Kapitän seines Teams wurde und damit der älteste Spieler der Seleção bei einer Weltmeisterschaft wurde. Doch trotz aller Rotation: Die Brasilianer dominierten auch das Spiel gegen Kamerun.

Der bemerkenswerteste Spieler war Flügelstürmer Gabriel Martinelli, der mit Arsenal in der englischen Premier League eine herausragende Saison hatte. Seine Schnelligkeit stellte den Afrikaner-Rechtsverteidiger immer wieder vor Probleme. Auch die erste Großchance des Spiels gehörte dem 21-Jährigen. Nach einer Flanke von Fred aus dem Halbfeld lenkte Kameruns Schlussmann Devis Epassy seinen Kopfball knapp über das Tor (14.). Auch einen Distanzschuss des Speeddribblers wehrte der Torhüter ab (45+1).

Aber das Spiel nahm nicht wirklich Fahrt auf. Die Brasilianer mussten nicht, Kamerun konnte nicht. Wie schon in den Vorrundenspielen zuvor ließ die Reserveverteidigung der Seleção kaum etwas zu. Das lag auch daran, dass die Kameruner, obwohl sie theoretisch noch eine Chance auf den Einzug ins Achtelfinale hatten, in der Offensive äußerst einfallslos agierten. Auch Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting blieb weitgehend unauffällig. Näherte sich jemand dem gegnerischen Tor, so war es in erster Linie der Rekordweltmeister. Zumindest bis kurz vor der Pause. Nach einer Flanke stand Bryan Mbeumo (45.+3) plötzlich frei vor Ederson, scheiterte aber auch mit einem Kopfball am Torhüter.

Es war die erste große Chance, die Brasilien bei diesem Turnier einräumte. Ansonsten agierte die neu aufgestellte Innenverteidigung um Éder Militão und Bremer souverän. Und in der Offensive näherten sich die Brasilianer dem Führungstreffer. Zunächst scheiterte erneut der starke Martinelli (56.) im Privatduell an Epassy. Dann kam auch Éder Militão (57.) mit einem Flachschuss nicht am Torhüter vorbei.

Die Ersatzmannschaft der Seleção hatte nur eines zu verantworten: ihre schlechte Chancenverwertung. Ohne Neymar mit einer Fußverletzung oder ohne die Angreifer Richarlison und Vinicius Júnior geschont, fehlte es an Effizienz beim Toreschießen. Auch der eingewechselte Everton Ribeiro (84.) traf nicht aufs Tor, sondern schoss nach guter Vorarbeit von Raphinha knapp daneben. Dann traf Aboubakar in der Nachspielzeit zum Sieg – und musste gleich danach zum Jubeln zu Boden gehen. Zum Weiterkommen hat es nicht gereicht.