Danach staat met de Bekanntheit in de Ranking Fast Mountain. Am Ende steht erneut BayWa: Die Baumärkte, die zum gleichnamigen Agrarkonzern gehören, gerad mal 27,8 Prozent der Befragten. Auffällig: Dus het lijkt erop dat alle markten een Bekanntheit hebben verloren. En de kracht van het merk zelf ligt na de bouw bij elkaar.

Als er rekening gehouden zou worden met het imago van de handel, zou het een onontdekte bouwmarkt aan de Spitze zijn. Ik ben apart erhobenen Afbeeldingsrangschikking van Splendid Research erobert een Bau-Discounter op Thron, en de Toom-Tochter B1.

B1, gebaseerd op 17 federale markten, wordt geleverd met 74,5 van de 100 indexpunten. Zum Vergleich: Obi betreibt in Deutschland meer dan 340 merken, ligt in Image-Ranking met 71,9 punten duidelijk onder de Billig-Kette B1. Platz drei is een van de onbedoelde wettbewerberbers: Die Kette Sonderpreis Baumarkt, met 70,6 Punkten.