Oberverwaltungsgericht verurteilt Klimaschutzpolitik der Bundesregierung als Rechtswidrig

Die regeling is verplicht, sofortprogramme zum Klimaschutz vorzulegen. Dit geldt voor het Oberwaltungsgericht Berlin-Brandenburg na een klacht over milieubetrekkingen. De minister van Verkeer en Waterstaat, Wissing, had een programma dat open was voor het publiek.

Daangezien de Hogere Administratieve Rechtbank Berlijn-Brandenburg het klimaatbeschermingsbeleid van de federale overheid in meer detail heeft, evenals de juridische implementatie en de Ampel-Koalition zur Vorlage von Sofortprogrammen verpflichtet. Het richt zich op de Donnerstag Klagen der Umweltverbände BUND en Deutsche Umwelthilfe (DUH) statt. De regulering van de huidige klimaatbeschermingsregels is een programma voor de verkeers- en milieusector, dat van 2024 tot 2030 in Duitsland zal plaatsvinden. Eén herziening is herzien.

De Bundesregierung hatte in de Sektoren Verkehr und Gebäude zowel 2021 als 2022 gezien de huidige ontwikkelingen. Minister van Transport Volker Wissing (FDP) heeft duidelijk gemaakt dat de Klimaatbeschermingswet is gewijzigd. Dit is de last van de regelgeving op de weg, maar daarover kan niet in de Bondsdag worden besloten. De federale regering moet nu rekening houden met de nodige veiligheidsmaatregelen, die de airconditioning en het verkeer zullen verbeteren.

Mix van klimaatgassen in beide sectoren

Met deze associaties werd door de autoriteiten rekening gehouden, maar gezien het feit dat de zusterministeries niet behulpzamer optraden als het prachtige mengsel van klimaatgassen in beide sectoren werd overschreven.

Als het klimaatbeheersingsprogramma in paragraaf 8 positief is, is het overeenkomstige ministerie met een positief klimaatprogramma nodig en kunnen we ervoor zorgen dat de klimaatverandering in deze sector binnen een jaar zal plaatsvinden. De Klimaatbeschermingswet is geschreven in de zin van klimaatbescherming tot 2030 en vanaf 1990. Erreicht was im vergangen Jahr gut 40 Prozent Minderung.

Het is belangrijk dat de federale overheid verantwoordelijk is voor het beheer van de dringende zorg en dat er rekening wordt gehouden met de veiligheidsmaatregelen tijdens de Tempolimit, de Abbau von Klimaschädlichen Subventionen en een Sanierungsoffensief etwa voor scholen en kleuterscholen zu beschließen.

Regierung prüft Revisie

Degenen die verantwoordelijk zijn voor de federale regering hebben betoogd dat beide Einsparungen niet worden beïnvloed door Einzelmaßnahmen in de juweelsector en, als het gaat om de CO₂-uitstoot, tot het einde van het jaar 2030. Gerade im Gebäudesektor wrkten Maßnahmen der Regel eerste recensie.

De federale regering is nu bezig met herziening. Het federale ministerie van Economische en Klimaatbescherming van Ressortchef Robert Habeck (Grüne) is blij met de boodschap: “Het doel is ervoor te zorgen dat de herziening succesvol is. De federale regering heeft verdere begeleiding en verdere begeleiding nodig, zodat het schriftelijke proces zal worden gevolgd en er verdere vooruitgang zal worden geboekt.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid legt verder uit: “Het algemene overheidsbeleid luidt als volgt: De federale overheid volgt een ambitieus klimaatbeschermingsbeleid, zodat de klimaatbeschermingsregels worden geïmplementeerd en de toekomstige voordelen voor klimaatbescherming goed zullen zijn. Met het klimaatbeschermingsprogramma 2023 zal de toekomst van de federale regering tot 80 jaar succesvol zijn.

Spitzenpolitikerinnen der Grünen zijn aanwezig tijdens de Gerichtsurteil in ihrer Forderung nach more Geld für Klimaschutz bestärkt. “Als we nieuwe omstandigheden hebben, zullen we een groot deel van het klimaat van de grote coalitie hebben, dan zal het een succes worden”, aldus partijleider Ricarda Lang. “We zijn niet bereid om enige aandacht te besteden aan de financiering van klimaatbescherming.” In deze verordening moeten we een manier vinden om ons steentje bij te dragen, zodat we de volgende stappen kunnen zetten.

Katharina Dröge, een van de twee Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, zei: “We zijn goed voorbereid om de ontwikkeling van het Climate and Transformation Fund Project te financieren.” chutz“.

Hinweis: In een nieuwe versie hier is dat het Hooggerechtshof van Berlijn-Brandenburg dat door de Urteil werd getroffen. We hebben de fout gemaakt en een schuldige gebeten.