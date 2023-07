Das oberste Gericht der Europäischen Union hat am Dienstag entschieden, dass die Kartellbehörden der Mitgliedsstaaten berechtigt sind, zu prüfen, ob Technologieunternehmen die Datenschutzbestimmungen einhalten.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat den Fall verhandelt, nachdem das deutsche Kartellamt den Facebook-Eigentümer Meta angewiesen hatte, die Erhebung von Nutzerdaten ohne Zustimmung einzustellen.

In ihrer Feststellung aus dem Jahr 2019 erklärte die Behörde außerdem, dass Facebook eine „beherrschende“ Rolle auf dem Markt für soziale Netzwerke spiele und daher „besonderen kartellrechtlichen Verpflichtungen“ unterliegen würde.

Die Agentur stellte fest, dass die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen von Facebook zur Erstellung eines Kontos, die eine Bestimmung zur Datenerfassung enthalten, aufgrund der marktbeherrschenden Rolle des Netzwerks keine freiwillige Einwilligung darstellt.

Meta hatte die Feststellung angefochten und argumentiert, dass die deutsche Kartellaufsichtsbehörde ihre Befugnisse überschritten habe. Die Agentur holte daraufhin Rat beim EuGH ein.

Das Urteil vom Dienstag könnte die Position anderer Technologiegiganten wie Google gefährden, die ähnliche Datenerfassungsmechanismen einsetzen.

Was wurde zu dem Urteil gesagt?

„Eine nationale Wettbewerbsbehörde kann im Rahmen der Prüfung eines Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung feststellen, dass ein Verstoß gegen die DSGVO vorliegt“, sagten EuGH-Richter mit Verweis auf die Datenschutzvorschriften der EU.

Das Gericht sagte jedoch, dass die Regulierungsbehörden „jede Entscheidung oder Untersuchung der zuständigen Aufsichtsbehörde gemäß dieser Verordnung berücksichtigen müssen“.

Ein Meta-Sprecher sagte, das Unternehmen prüfe die Entscheidung und werde „in gutem Zustand mehr zu sagen“ haben.

„Das Urteil wird weitreichende Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle der Datenwirtschaft haben“, twitterte Andreas Mundt, Chef des deutschen Kartellamtes.

„Das Urteil ist ein starkes Signal für die Durchsetzung des Wettbewerbsrechts in der digitalen Wirtschaft, einem Bereich, in dem Daten für die Marktmacht entscheidend sind“, so Mundt weiter. „Wenn große Internetunternehmen sehr persönliche Daten von Verbrauchern nutzen, kann diese Nutzung auch wettbewerbsrechtlich als missbräuchlich angesehen werden.“

„Das bedeutet, dass Meta eine ordnungsgemäße Einwilligung einholen muss und seine beherrschende Stellung nicht dazu nutzen kann, Menschen dazu zu zwingen, Dingen zuzustimmen, die sie nicht wollen“, sagte Max Schrems von der Datenschutz-Aktivismus-NGO NOYB.

