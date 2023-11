Richterin Elena Kagan sagte, Social-Media-Konten seien für die Art und Weise, wie viele Politiker regieren, von zentraler Bedeutung geworden, darunter auch die Nutzung seines Twitter-Kontos durch den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, das jetzt in X umbenannt wurde.

„Ich glaube nicht, dass ein Bürger, wenn man so will, die Trump-Präsidentschaft wirklich verstehen könnte, ohne Zugang zu all den Dingen zu haben, die der Präsident dazu gesagt hat“, sagte Kagan. „Es war ein wichtiger Teil der Art und Weise, wie er seine Autorität ausübte, und einen Bürger davon abzuschneiden bedeutet, einen Bürger von einem Teil der Art und Weise, wie die Regierung funktioniert, abzuschneiden.“

Im Jahr 2020 stimmte der Oberste Gerichtshof zu, einen Fall zu verhandeln, in dem es darum ging, dass Trump einige Nutzer daran gehindert hatte, auf seine Beiträge über seinen angeblich persönlichen Twitter-Account zu antworten. Doch nachdem Trump die Wahl verloren hatte, stellten die Richter den Fall ein.

Die am Dienstag verhandelten Fälle über rangniedrigere Beamte schienen das Potenzial für eine Einigung über die ideologische Kluft des Gerichts hinweg zu bergen. Einige konservative Richter schienen besorgt darüber zu sein, dass die Gewährung umfassender Blockierungsrechte an Amtsträger auch die Macht von Social-Media-Unternehmen selbst stärken könnte, bestimmte ungünstige Standpunkte auf ihren Plattformen zu verbieten. Später in dieser Amtszeit wird das Gericht zwei Fälle verhandeln, in denen es um die Befugnis von Technologieunternehmen geht, Inhalte zu entfernen.

„Der Stadtverwalter kann also jeden blockieren, der Kritik an der Arbeit des Stadtverwalters äußert, und dadurch den Eindruck erwecken, dass jeder in der Stadt denkt, der Stadtverwalter tue das Richtige?“ Richter Samuel Alito fragte einen der Anwälte, der ein umfassendes Recht der Beamten verteidigt, Wähler zu blockieren.

Noch deutlicher äußerte sich Richter Clarence Thomas, der sich am deutlichsten zu der angeblichen Zensur von Konservativen durch Social-Media-Seiten geäußert und eine zwölfseitige Erklärung zu diesem Thema abgegeben hatte, als der Fall Trump für strittig erklärt wurde.

„Denken Sie, dass Sie die Rolle des Facebook-Anbieters berücksichtigen müssen, da er Sie auch aus diesem Raum oder diesem Konto verweisen kann, in dem er sich befindet?“ Thomas fragte den Anwalt des Justizministeriums, Sopan Joshi.

Joshi sagte, er betrachte dieses Problem als etwas anderes als die Frage, ob bestimmte Websites oder Konten offizielle „staatliche Maßnahmen“ der Regierung vermitteln.

Die Richter debattierten darüber, ob Politiker und Regierungsangestellte verhindern könnten, dass ihre Konten als offiziell gelten, indem sie einfach einen Haftungsausschluss veröffentlichen, in dem es heißt, dass die Konten oder Webseiten privat oder politisch seien, solange keine staatlichen Ressourcen in die Pflege der Konten involviert seien und diese nicht genutzt würden für formelle Regierungsprozesse wie die Regelsetzung.

Aber Richter Brett Kavanaugh äußerte sich besorgt über die Behauptung, dass jedes Mal, wenn ein Beamter ein Konto nutzt, um beispielsweise eine Straßensperrung anzukündigen, dieses Konto automatisch zu einem offiziellen Konto wird.

„Das ist wirklich wichtig, denke ich, denn ein großer Teil dessen, was lokale Beamte tun, besteht darin, Regeln bekannt zu geben. … Sie brauchen eine klare Antwort“, sagte Kavanaugh.

„Wenn dies der einzige Ort ist, an dem sie diese Regeln bekannt geben, dann handelt es sich um staatliche Maßnahmen“, sagte Hashim Moppan, ein Anwalt von Mitgliedern der kalifornischen Schulbehörde, die wegen der Beschränkungen, die sie ihren Social-Media-Konten auferlegt hatten, verklagt wurden. Aber, fügte Moppan hinzu, wenn die Details zur Straßensperrung auf einer separaten Regierungsseite verfügbar wären, dann könnte ein Beamter diese Informationen auf einem „persönlichen“ Konto wiederholen, ohne das Konto in ein offizielles Konto umzuwandeln.

Die kalifornischen Wähler, die die Mitglieder des Schulvorstands verklagt haben – wie die Kläger im ähnlichen Fall aus Michigan – haben argumentiert, dass Beamte, die sie auf Facebook und Twitter blockiert haben, ihre Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz verletzt haben. Die Vorinstanzen erließen in beiden Fällen widersprüchliche Urteile.

Kavanaugh spekulierte laut darüber, ob eine breite Sicht der Zugangsrechte einen Pressesprecher des Weißen Hauses daran hindern würde, ein Abendessen auf Reporter zu beschränken, die er oder sie für freundlich hielt.

Oberster Richter John Roberts äußerte sich auch besorgt über das Recht auf freie Meinungsäußerung von Regierungsbeamten und warnte davor, dass das Gericht in einen Sumpf geraten könnte, wenn es erklärt, dass jeder Social-Media-Account, der – teilweise – zur Information der Öffentlichkeit genutzt wird, dem gleichberechtigten Zugang unterliegt Regeln unterliegen und möglicherweise der Kontrolle durch höherrangige Beamte unterliegen.

„Auf diesen Seiten haben die Leute sowohl einen Job in der Regierung als auch alle möglichen anderen Dinge, seien es Katzen oder Kinder oder was auch immer. Und das Problem scheint mir zu sein, dass wir das irgendwie aufschlüsseln müssen“, sagte Roberts. „Und es scheint mir, dass dieser Versuch, die beiden Dinge irgendwie zu entwirren, nicht wirklich die Realität widerspiegelt, wie soziale Medien funktionieren.“

Richterin Amy Coney Barrett griff diesen Punkt auf und meinte, dass die kürzeste Erwähnung offizieller Arbeit auf einer weitgehend sozialen Seite „Alpträume von Rechtsstreitigkeiten hervorrufen könnte“.

Während das Gericht verschiedene Szenarien debattierte, verwies Barrett auch auf die Möglichkeit eines indiskreten Gerichtsschreibers, als sie fragte, ob untergeordnete Regierungsbeamte ihre Seiten oder Konten als offiziell ansehen würden, nur weil sie Informationen über ihren Job veröffentlichen.

„Mein Gerichtsschreiber könnte einfach anfangen, Dinge zu veröffentlichen und sagen: ‚Das ist die offizielle Angelegenheit der Barrett-Kanzlei‘“, sagte sie, während Gelächter durch den Gerichtssaal hallte. „Das wäre nicht in Ordnung. … Das wäre nicht in Ordnung.“