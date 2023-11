Oberster Gerichtshof entscheidet, ob Waffenverbote für häusliche Gewalt verfassungsgemäß sind: NPR

Beschriftung umschalten Saul Loeb /AFP über Getty Images

Saul Loeb /AFP über Getty Images

Der Oberste Gerichtshof verhandelt am Dienstag Argumente in einem Fall, der das Bundesgesetz ungültig machen könnte, das Waffen für jeden verbietet, gegen den ein Gerichtsbeschluss wegen häuslicher Gewalt ergangen ist. Wenn das Bundesgesetz fällt, würden auch ähnliche Gesetze in den meisten Bundesstaaten und andere wichtige Waffengesetze fallen.

Der Fall ist das nächste Kapitel in der neuen Doktrin des zweiten Verfassungszusatzes des Obersten Gerichtshofs.

Wie der Fall vor Gericht kam

Vor sechzehn Monaten brach die konservative Gerichtsmehrheit scharf mit der Art und Weise, wie Waffengesetze in der Vergangenheit von den Gerichten gehandhabt wurden. In einer wegweisenden Entscheidung entschied die Sechs-Richter-Mehrheit, dass ein Waffengesetz, um verfassungsgemäß zu sein, einem Gesetz entsprechen muss, das bei der Gründung der Nation im späten 17. Jahrhundert galt.

Seitdem haben Befürworter des Zweiten Verfassungszusatzes landesweit alle möglichen Anfechtungen der staatlichen und bundesstaatlichen Waffengesetze vorgebracht und die unteren Gerichte zu widersprüchlichen Schlussfolgerungen darüber geführt, wie präzise das Analogon sein muss. Der Fall am Dienstag ist der erste, der zeigt, wie weit das konservative Gericht gehen will und wie präzise die Analogie sein muss. Es geht um das Bundesgesetz, das den Besitz einer Waffe für jeden, gegen den eine gerichtliche Anordnung wegen häuslicher Gewalt vorliegt, zu einer Straftat macht.

Der Angeklagte in diesem Fall, Zackey Rahimi, ist so etwas wie ein Aushängeschild dafür, warum der Kongress das Gesetz im Jahr 1994 verabschiedete. Im Jahr 2019 griff er seine Freundin auf einem Parkplatz an, und nachdem er merkte, dass ein Unbeteiligter den Angriff gesehen hatte, schoss er mit einer Waffe auf sie der Zeuge und drohte, seine Freundin zu erschießen, wenn sie es jemandem erzählte. Zwei Monate später erteilte ihr ein texanisches Gericht eine Schutzanordnung, entzog Rahimi den Waffenschein und warnte ihn, dass der Besitz einer Waffe, solange die Anordnung in Kraft sei, ein Bundesverbrechen sei.

Rahimi verstieß wiederholt gegen den Gerichtsbeschluss, bedrohte eine andere Frau mit einer Waffe und feuerte innerhalb eines Monats an fünf verschiedenen Orten eine Waffe ab – die Vorfälle reichten vom wiederholten Schießen einer Waffe auf einen anderen Fahrer nach einem Zusammenstoß bis hin zum Abfeuern mehrerer Schüsse in die Luft nachdem ein Fast-Food-Restaurant die Kreditkarte eines Freundes abgelehnt hatte. Als die Polizei seine Wohnung durchsuchte, fand sie eine Pistole, ein Gewehr, Magazine, Munition und eine Kopie der Schutzanordnung.

Er bekannte sich des Verstoßes gegen das Bundeswaffengesetz schuldig und wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Aber er drängte weiterhin auf seine verfassungsrechtliche Anfechtung, und schließlich entschied das Berufungsgericht des Fünften Bezirks, dass das Gesetz verfassungswidrig sei, weil es in den 1790er Jahren nichts Vergleichbares gegeben habe. Die Bundesregierung legte Berufung ein und machte geltend, dass es in diesem Land eine lange historische Tradition gebe, gefährliche Menschen zu entwaffnen.

Die rechtlichen Argumente

Der ehemalige stellvertretende Generalstaatsanwalt Michael Dreeben, der 24 Jahre lang für die Strafrechtsbeschwerdeakte des Justizministeriums verantwortlich war, sagt, es gebe einen guten Grund dafür, dass es kein genaues Analogon aus dem 18. Jahrhundert gebe.

„Bei der Gründung galt häusliche Gewalt nicht als ernstes Problem, das einen rechtlichen Eingriff rechtfertigte. Frauen wurden mehr oder weniger als Eigentum ihrer Ehemänner betrachtet“, sagt er. „Das zweite Merkmal der veränderten Dynamik ist, dass Schusswaffen heute die Waffe der Wahl in Konflikten häuslicher Gewalt sind, und zwar in einer Weise, die bei der Gründung nicht der Fall war.“ Diese Realitäten, argumentiert die Regierung, rechtfertigen ein „differenzierteres“ Analogon zum 18. Jahrhundert.

„Ich denke, wenn man so will, gibt es ein gewisses Pfeifen über den Friedhof der Justiz hinaus“, sagt Jerry Beard, ein ehemaliger stellvertretender Bundesverteidiger in Texas, der in dem Büro tätig war, in dem Rahimi vertreten wird.

„Die Regierung wirft Spaghetti an die Wand und hofft, dass etwas hängen bleibt“, sagt er und fügt hinzu: „Die Regierung sagt im Grunde: ‚Dieser Test gefällt uns nicht … wir wollen etwas anderes.‘“

„Wenn sie nicht auf ein Analogon verweisen können, sind sie in Schwierigkeiten“, stellt Beard fest. „Das Gesetz ist wahrscheinlich verfassungswidrig und vermutlich auch.“

Dreeben entgegnet, dass das Gericht seine Doktrin stets an die moderne Zeit angepasst habe. Beispielsweise gab es bei der Gründung keine Telefone oder Ortungsgeräte, aber das Gericht verbot dennoch Abhörgeräte und GPS-Ortungsgeräte ohne Haftbefehl.

Dreeben bezeichnet die heute verfügbaren Informationen über häusliche Gewalt und Waffen als „schockierend“ und stellt fest, dass „im Jahr 2019 jeden Monat 70 Frauen von einem Lebenspartner erschossen wurden „Waffen führen 11-mal häufiger zum Tod als Angriffe ohne Waffen.“

Er weist darauf hin, dass Frauen in diesen Fällen nicht die einzigen Opfer seien. Häusliche Gewalt mit einer Waffe ist eine der häufigsten Todesursachen bei Kindern. Mehr als die Hälfte aller Massenerschießungen werden von Personen verübt, die bereits Opfer häuslicher Gewalt geworden sind. Und schließlich, sagt er, führen Anrufe wegen häuslicher Gewalt zu den meisten Todesopfern bei der Polizei, fast alle davon mit Schusswaffen.

Aber Clark Neilly, Senior Vice President für Rechtsstudien am Cato Institute, antwortet, dass Zackey Rahimi nicht wegen eines Verbrechens verurteilt worden sei, als ihm von einem Richter eines Staatsgerichts in Texas zunächst das Recht auf Waffenbesitz entzogen und er dann zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde für den Besitz von Waffen.

„Das größte Problem dieses Gesetzes besteht darin, dass es erlaubt, dass jemandem seine Schusswaffen auf der Grundlage einer staatlichen Anordnung gegen häusliche Gewalt entzogen werden, ohne dass nachgewiesen werden kann, dass er tatsächlich häusliche Gewalt ausübt“, sagt Neilly.

ACLU-Rechtsdirektor David Cole hat jedoch eine engere Sichtweise; Er hält dieses Gesetz für verfassungsgemäß, da es verlangt, dass die Schutzanordnung eine Gefährlichkeitsfeststellung enthält, und in diesem Fall wurde festgestellt, dass Rahimi eine Gefahr für seine Frau darstellt. Aber Cole weist auf einen anderen Fehler in der Argumentation der Regierung hin. „Die Vorstellung, dass jedes Recht auf gesetzestreue, verantwortungsbewusste Bürger beschränkt ist, erscheint mir wirklich seltsam“, sagt er. „Man muss keine gesetzestreue, verantwortliche Person sein, um Rechte nach dem Ersten Verfassungszusatz, dem Vierten Verfassungszusatz und dem Fünften Verfassungszusatz zu haben.“

Folgen des gerichtlichen Vorgehens

Beard stimmt zu und stellt eine rhetorische Frage: Was ist mit einem College-Studenten, der einen Joint raucht? Ist er oder sie ein gesetzestreuer, verantwortungsbewusster Bürger? er fragt.

Er behauptet, dass die Regierung weiß, dass, wenn sie diesen Fall verliert, die nächsten Gesetze, die fallen könnten, durchaus diejenigen sein könnten, die allen verurteilten Straftätern den Besitz von Waffen verbieten. „Was ist mit jemandem, der selbst vor 25 Jahren ein Verbrechen begeht, bei dem es nicht um Gewalt ging“, fragt Beard. „Sind ihnen jetzt ihre Rechte nach dem zweiten Verfassungszusatz auf Lebenszeit entzogen worden?“

Dreeben sieht die Gefahren noch größer, wenn das Gericht das Gesetz aufhebt, das Waffen für diejenigen verbietet, für die Schutzmaßnahmen gegen häusliche Gewalt gelten.

Er sagt, dass eine Entscheidung, mit der das Bundesgesetz ungültig gemacht wird, „ein Loch in das National Instant Criminal Background Check System reißen wird“, das die Eingabe von Schutzanordnungen der Art, die Rahimi hatte, in das System erfordert, damit sie als Flags für die Ablehnung dienen können Kauf von Schusswaffen.

Laut Statistiken des FBI werden jedes Jahr fast 13.000 Waffenverkäufe aufgrund häuslicher Gewalt blockiert.

Ganz allgemein, sagt Dreeben, könnte eine Entscheidung gegen das Bundesgesetz Zweifel an einem Netzwerk von Verboten aufkommen lassen, die von Landes- und Kommunalverwaltungen erlassen wurden und sich aufgrund ihrer größeren Breite als noch wirksamer erwiesen haben.

Das sei „etwas dramatisch“, antwortet Beard, dessen ehemalige Kollegen im Fall vom Dienstag auf der anderen Seite stehen. „Ich habe mehr Vertrauen in das Gericht als vielleicht in die Regierung.“

Die Argumente des Obersten Gerichtshofs am Dienstag sollten weitere Hinweise auf die Denkweise der Richter in diesem Fall geben. Zwei der neueren Mitglieder des Gerichts, Brett Kavanaugh und Amy Coney Barrett, verfassten beide abweichende Meinungen, als sie in niedrigeren Gerichten tätig waren, und betonten die Bedeutung des Rechts, Waffen zu tragen, das im zweiten Verfassungszusatz verankert ist.

Im Jahr 2019 widersprach Barrett, als das Berufungsgericht des siebten Bezirks das Gesetz bestätigte, das verurteilten Straftätern den Besitz von Waffen verbietet. Die Grundlage ihres Widerspruchs war, dass der Straftäter, der den Fall eingereicht hatte, wegen eines gewaltlosen Verbrechens verurteilt worden war. Und Kavanaugh schrieb 2011 einen 52-seitigen Dissens, als das Berufungsgericht des DC Circuit ein Verbot von „Angriffswaffen“ und Magazinen für mehr als zehn Schuss Munition sowie weitreichende Registrierungsanforderungen bestätigte. Bezeichnenderweise waren damals die beiden Richter in der Mehrheit Konservative, beide wurden von republikanischen Präsidenten ernannt.

Meine Güte, wie haben sich die Zeiten geändert!