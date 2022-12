Oberster General macht Jab-Mandat für US-Rekrutierungsprobleme verantwortlich — RT World News

Der Kommandant des Marine Corps hat behauptet, dass „Mythen und Irrglauben“ über Covid-19-Impfstoffe von der Rekrutierung abgeschreckt hätten

Das hat der ranghöchste General des US Marine Corps argumentiert „Irrglaube“ über Covid-19-Impfstoffe tragen zu den Personalengpässen des Militärs bei, weil viele potenzielle Rekruten davor zurückschrecken, gezwungen zu werden, die Impfungen zu nehmen.

„Du sprichst mit mir in der Cafeteria, und eine meiner ersten Fragen ist: ‚Muss ich diesen Impfstoff bekommen?‘ Und du sagst: „Ja, das tust du.“ ‚Okay, ich rede später mit dir.‘ Es ist so schnell“, sagte Kommandant des Marine Corps General David Berger. Er fügte hinzu, dass das Impfmandat des Pentagon a „Großer Faktor“ zur Abschreckung der Anwerbung neuer Truppen in Südstaaten, wo es welche gibt „Immer noch Mythen und Irrglauben“ über die Impfungen.

In einer Rede auf dem Reagan National Defense Forum am Samstag in Simi Valley, Kalifornien, sagte Berger, dass während der politisierten Einführung der Covid-19-Impfstoffe viele Meinungen gebildet wurden. „Menschen treffen Entscheidungen, und sie haben immer noch dieselben Überzeugungen. Es ist schwer, sich daran vorbeizuarbeiten, wirklich schwer zu arbeiten.“









Alle Zweige des US-Militärs haben Mühe, ihre Rekrutierungsquoten zu erfüllen. Zum Beispiel hat die US-Armee ihr Rekrutierungsziel für das Geschäftsjahr 2022 um etwa 25 % oder 15.000 Soldaten verfehlt, obwohl sie die Einberufungsprämien auf bis zu 50.000 US-Dollar erhöht hat. Die Armee ist so weit gegangen, Gewichtsbeschränkungen für die Wiedereinberufung von Truppen abzuschaffen, wenn sie körperliche Fitnesstests bestehen. Laut einer Pentagon-Studie sind mehr als drei von vier jungen Amerikanern aufgrund disqualifizierender Faktoren, insbesondere Fettleibigkeit, nicht berechtigt, dem Militär beizutreten.

Der US-Repräsentant Michael Waltz, ein Republikaner aus Florida und Mitglied des House Armed Services Committee, sagte, das Pentagon stehe kurz davor, fast 20.000 Soldaten zu entlassen, weil sie Covid-19-Impfungen abgelehnt hätten.

„Dieses Militärmandat muss aufhören“ Waltz sagte Fox News am Montag. „Der Impfstoff stoppt die Ausbreitung nicht. Das Pentagon steht auf einem Befehl als Befehl, aber wissen Sie was, manchmal müssen Sie Ihre Befehle neu bewerten. Wir befinden uns in einer Rekrutierungskrise, aus der wir Jahre brauchen werden, um herauszukommen.“

Waltz fügte hinzu, dass die Republikaner die Regel torpedieren werden, wenn die Regierung von Präsident Joe Biden das Jab-Mandat nicht aufgibt, wenn sie im Januar die Kontrolle über das Repräsentantenhaus übernehmen. „Sie können es auf die leichte Art tun, oder wir werden es auf die harte Tour machen, aber die Golgatha kommt für diejenigen, die zu Unrecht rausgeschmissen wurden.“