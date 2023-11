Oberleitungsschaden in Hannover: Störung wohl bis Donnerstagmorgen | NDR.de – Nachrichten – Nedersaksen

Status: 29.11.2023 22:57 Uhr Na de Oberleitungsschaden bij het Hauptbahnhof Hannover is het mogelijk om de Deutscher Bahn en de Donnerstagmorgen zu Verspätungen und Zugausfällen binnen te gaan. Der Bahnverkehr läuft nur langam wieder an.

De Einschränkungen im Zugverkehr kan in de Morgenstunden andauern, teilte ein Sprecher der Bahn dem NDR in Niedersachsen am späten Mittwochabend mit. Dit betreft alle aspecten van de Oost-Westelijke regio van Berlijn in het Ruhrgebied en de Nord-Süd-Achse. In Richting Süden rolt het verkeer over drie van de vier wegen. Bij de Gleisen Richtung Oosten-werkman weiterhin an der Beseitigung der Störung. Getroffen sinds Züge im Nah-, Regional- und Fernverkehr. De Störung werkt ook op andere Bahnhöfe: in Göttingen kunt u profiteren van de lange reizen. Degenen die in Hannover aanwezig zijn, zijn een leider in de NDR van Nedersaksen.

Ausfälle im Nah-, Regional- en Fernverkehr

Overdag waren alle ingangen van het Hauptbahnhof Hannover gesloten. Viele ICE – etwa van Berlijn tot Keulen, van Hamburg tot München of tot Nürnberg – was blij en gelukkig op de Bahnhof Hannover-Messe Laatzen, hier is de Duitse Spoorweg. Op het Bahnhof in Hannover zijn lange paden te zien op de informatie-uitwisseling van de Duitse Spoorwegen. Auf der Zeigetafel wurden für fast all Züge Verspätungen gezeigt, teilweise more like 100 Minutes. Mannenwerk onder de Hochdruck an der Reparatur der Oberleitung, hieß es. Fahrgäste werd gebeten, mijn Verbindung kurz vor Abfahrt des Zuges über sterven elektronische communicatie met internet.

Stromabnehmer von Zug abgerissen en auf Oberleitung gevallen

De federale politie bevond zich op ongeveer 800 meter van het Hauptbahnhof en de file werd afgevoerd, wat resulteerde in een noodsituatie en met deze beperkingen. Tip over een straf die niet werd opgelegd, zei een spreker van de Federale Politie tot slot. „Wir zal sterven voordat we de schuld wegnemen en nog steeds relevante relevante zaken doen.“

