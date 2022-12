Oben-ohne-Strände jetzt legal auf Nantucket

(CNN) — Auf der beliebten Urlaubsinsel Nantucket vor der Küste von Massachusetts ist es jetzt für Frauen – und Männer – legal, an den Stränden oben ohne zu sein.

Anfang dieses Jahres schlug eine lokal geführte Kampagne „Gender Equality on Beaches“ eine Änderung der Satzung vor, die es für alle Geschlechter legal machen würde, sich an einem Strand auf der Insel von der Hüfte aufwärts nackt zu machen.

Obwohl die Wähler in Nantucket bereits im Mai mit Ja über die vorgeschlagene Satzung gestimmt hatten, wurde die Entscheidung offiziell, als die Generalstaatsanwältin von Massachusetts, Maura Healey, sie am 6. Dezember genehmigte.

Nach dem früheren Gesetz konnten Frauen mit einer Geldstrafe von 300 Dollar und einer Strafe von bis zu drei Jahren Gefängnis belegt werden, wenn sie oben ohne auf der Insel erwischt wurden.

„Wir billigen die Abstimmung der Stadt, die es jeder Person erlaubt, an einem öffentlichen oder privaten Strand in Nantucket oben ohne zu gehen, weil wir keinen Konflikt zwischen der Abstimmung und der Verfassung oder den Gesetzen des Commonwealth erkennen. Die Stadt hat die Befugnis zu wählen, welche Aktivitäten sie zulassen wird Stadtstrände“, schrieb sie.

Healey fügte hinzu, dass die American Civil Liberties Union ein Schreiben zur Unterstützung der Satzung eingereicht habe.

Öffentliche Nacktheit, insbesondere an Stränden, steht in vielen Teilen der Vereinigten Staaten weiterhin zur Debatte.

Im Jahr 2021 erstellte die britische Bademodenmarke Pour Moi eine Karte, die die unterschiedlichen Regeln für das Oben-Ohne- und/oder Nackt-Sonnenbaden in verschiedenen US-Bundesstaaten zeigt.

Massachusetts wurde als ein Ort kategorisiert, an dem „öffentliche Nacktheit als inakzeptabel angesehen wird, aber es gibt inoffizielle FKK-Strände oder Berichte, dass das Sonnenbaden oben ohne an bestimmten Orten in Ordnung ist“.

Eine von der Bademodenmarke Pour Moi erstellte Karte hebt lokale Regeln für das Oben-Ohne- und/oder Nackt-Sonnenbaden hervor. Mit freundlicher Genehmigung von Pour Moi

Nantucket, eine 105 Quadratmeilen große Insel vor Cape Cod, ist eines der bekanntesten Sommerreiseziele der USA.

Die Musikerin Carly Simon, der Google-Manager Eric Schmidt und der Reality-Star Kourtney Kardashian gehören zu den Prominenten, die Berichten zufolge dort Häuser besitzen.

Oben: Leuchtturm Great Point auf Nantucket. Bild von Adobe Stock.