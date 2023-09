Coco Gauff trägt die Hoffnungen der amerikanischen Tennisfans. Von den Obamas bis zu Justin Bieber – möglicherweise bis zu Beyoncé. Die Chancen auf ihren ersten großen Coup bei den US Open stehen durchaus gut. Das liegt auch am neuen Startrainer Brad Gilbert, der Süßigkeiten verteilt.

Coco Gauff lachte laut. Auf die Frage nach den Gewohnheiten ihres neuen Startrainers Brad Gilbert sprudeln die Anekdoten nur so aus der 19-Jährigen. „Er bietet mir tatsächlich ständig Jolly Rancher an“, sagte Gauff grinsend, wollte aber nicht den ganzen Tag Süßigkeiten essen. „Er schläft nicht und steht um 3:30 Uhr auf“, fügte die US-Hoffnung nach ihrem Einzug ins Achtelfinale in New York hinzu: „Und er hat mir verrückte Playlists mit Songs aus den 60ern und 70ern geschenkt.“

Manchmal, das wurde in der kurzen Pressekonferenz nach Gauffs 6:3, 3:6, 6:1 gegen die starke Rückkehrerin Caroline Wozniacki deutlich, versteht sie nicht so recht, was der Startrainer von ihr will. Und doch könnte Gilbert das Puzzleteil sein, das ihr fehlte. Die Aussichten des ehemaligen Wunderkindes auf den ersten Grand-Slam-Titel sind bei den US Open nach dem Abgang von Titelverteidigerin Iga Swiatek noch besser geworden.

Und Gilbert weiß, wie man Trophäen bekommt. Er ist der Erfinder des „Winning Ugly“-Prinzips und führte Andre Agassi einst bei sechs Majors zum Erfolg. Der 62-Jährige stand auch an der Box, als Andy Roddick vor 20 Jahren in New York als letzter US-Mann die Trophäe entgegennahm. Nun soll er Gauff den letzten Schliff geben. Trotz ihres jungen Alters geht sie nun in ihr fünftes großes Viertelfinale gegen Jelena Ostapenko aus Lettland, die Swiatek besiegte.

Obamas Rat, wann Beyoncé kommt

Einmal, 2022 in Paris, ging es sogar noch weiter, bis ins Finale. Und Gauff, die sich als Nummer sechs der Welt noch im Entwicklungsprozess sieht, ist fest entschlossen, vor dem frenetischen Publikum in Flushing Meadows nachzuziehen. Mit dem Triumph in Cincinnati kurz vor den US Open zeigte sie einmal mehr, welches Potenzial in ihr schlummert. Im Finale besiegte sie die Tschechin Karolina Muchova, die als mögliche Gegnerin im Halbfinale in New York gilt.

Doch zunächst muss sich Gauff gegen Ostapenko durchsetzen. Und Gilbert, die seit Ende Juli den Spanier Pere Riba zu ihrem Trainerteam zählt, wird bei der Ausarbeitung des Matchplans eine wichtige Rolle spielen. Manchmal scheint er den Verstand eines Zehnjährigen zu haben, wie Gauff amüsiert sagte. Doch Gilberts Tenniswissen ist nahezu unerschöpflich, sein Gegner analysiert immer auf den Punkt.

Über die ein oder andere Macke kann man mit einem Lächeln hinwegsehen. Vor allem, weil dem Teenager in New York die Herzen von Fans und Superstars zufliegen. Justin Bieber und NBA-Star Jimmy Butler feuern sie an. Sogar der frühere US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle applaudierten ihrem mühsamen Auftaktsieg über Laura Siegemund und trafen dann Gauff in den Katakomben des Arthur Ashe Stadions. „Du hast mir einen guten Rat gegeben“, verriet sie hinterher stolz. „Diesen Tag werde ich nie in meinem Leben vergessen.“

Was kann Gauff in New York stoppen? Zumindest der Besuch eines bestimmten Popstars würde sie arg aus der Fassung bringen, verriet sie: „Auf jeden Fall Beyoncé. Wenn sie jemals käme, oh mein Gott, hoffe ich, dass sie nicht auf der Leinwand auftauchen. Vielleicht am Ende.“