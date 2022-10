Obama bereitet sich auf den Wahlkampf vor, indem er im ganzen Land auf Sendung geht

Eine Reihe von führenden demokratischen Kampagnen im ganzen Land hat diese Woche Anzeigen mit demselben Stellvertreter veröffentlicht: dem ehemaligen Präsidenten Barack Obama.

Vor einer energischeren Rückkehr in den Wahlkampf nächste Woche mit Reisen in vier Schlachtfeldstaaten ist der ehemalige Präsident in einer Reihe von Fernseh-, Radio- und digitalen Anzeigen für Gouverneurs- und Senatorenkandidaten in Nevada, New Hampshire, Wisconsin, Pennsylvania, Illinois und Florida.

Die Anzeigen stellen Obamas öffentlichsten Vorstoß in die Midterms dar und kommen nur wenige Tage, bevor der ehemalige Präsident plant, am 28. Oktober in Georgia, am 29. Oktober in Michigan und Wisconsin und am 1. November in Nevada mit Kandidaten zu prahlen. Ein Sprecher des ehemaligen Präsidenten sagt Weitere Anzeigen für andere demokratische Kandidaten werden voraussichtlich nächste Woche veröffentlicht.

Bei Senatswettbewerben hat Obama Anzeigen für Sen geschnitten. Maggie Hassan, der demokratische Amtsinhaber in New Hampshire lieferte sich ein enges Rennen mit dem Republikaner Don Bolduc; Pennsylvania Lt. Gov. John Fetterman, der Kandidat der Partei im Bundesstaat Keystone, der die beste Chance der Demokraten darstellt, in diesem Zyklus einen Sitz im Senat umzudrehen; und Wisconsin Lt. Gov. Mandela Barnes, der demokratische Kandidat im Badger State, der darum wetteifert, den republikanischen Senator Ron Johnson abzusetzen.

„Also, wenn das Schicksal unserer Demokratie und das Wahlrecht einer Frau auf dem Spiel stehen, weiß ich, dass John für die Pennsylvanier kämpfen wird“, sagt Obama die Anzeige für Fetterman. „Man kann sich auf John Fetterman verlassen. Stellen Sie sicher, dass er sich auf Sie verlassen kann.“

Und über Barnes sagt Obama: „Wisconsin, Sie haben dieses Jahr eine große Verantwortung. Die Kontrolle über den Senat liegt in Ihren Händen.“

Bei Gouverneurswahlen ist Obama in Anzeigen erschienen, die Gouverneur Steve Sisolak, den demokratischen Amtsinhaber in Nevada, unterstützen; Gouverneur Tony Evers, der demokratische Amtsinhaber in Wisconsin; Charlie Crist, der demokratische Gouverneurskandidat, der den republikanischen Gouverneur Ron DeSantis in Florida herausfordert; und Gouverneur JB Pritzker, der demokratische Amtsinhaber in Illinois.

„Wenn es Ihnen wichtig ist, Ihr Wahlrecht zu schützen, den Zugang zu Abtreibungen zu schützen und in die öffentliche Bildung unserer Kinder zu investieren, müssen Sie raus und für meinen Freund Gouverneur Tony Evers stimmen“, sagt Obama in seinem Spot in Wisconsin.

In seinem Nevada-Werbung, sagt Obama: „Ich weiß, dass Sie immer davon hören, dass „diese“ oder „jene“ Wahl die wichtigste aller Zeiten ist, aber die, die gerade jetzt stattfindet, ist wirklich wichtig, und hier ist der Grund. Gouverneur Steve Sisolak befindet sich in einem echten Kampf. Die Republikaner geben Millionen aus, um ihn zu besiegen. Und das dürfen wir nicht zulassen.“

Bisher hat sich Obama bei den Midterms hauptsächlich über Spendenaktionen beteiligt, wobei der ehemalige Präsident im August und September Geld für das Democratic Senatorial Campaign Committee, das National Democratic Redistricting Committee, das Democratic Congressional Campaign Committee und das Democratic National Committee sammelte.

Indem er nach demokratischen Kandidaten sucht, hofft Obama, seinem ehemaligen Vizepräsidenten, Präsident Joe Biden, dabei zu helfen, die Art von „Shellacking“ zu vermeiden, die der ehemalige Präsident während der Zwischenwahlen 2010 erlitt, als die Demokraten die Kontrolle über das Repräsentantenhaus verloren und sieben Sitze verloren der Senat. Die Partei, die zwei Jahre nach dem Sieg im Weißen Haus an der Macht ist, erleidet in den anschließenden Midterms oft erhebliche Verluste.