Oatly, Amazon, Hasbro und mehr

Ein Karton mit Hafermilch der Marke Oatly wird am Mittwoch, den 16. September 2020 im Stadtteil Brooklyn in New York, USA, für ein Foto arrangiert.

Schauen Sie sich die Unternehmen an, die im Mittagshandel Schlagzeilen machen.

Oatly – Die Aktien des Herstellers von Getränken auf Haferbasis brachen um 11 % ein, nachdem das Unternehmen einen unerwartet hohen Quartalsverlust und einen Umsatz meldete, der hinter dem Konsens zurückblieb. Oatly führte als Grund für die schwache Leistung Chinas Covid-Beschränkungen, Produktionsprobleme und einen stärkeren US-Dollar an.

Amazonas – Amazon fiel um 1,4 % nach einem Bericht, dass bereits in dieser Woche etwa 10.000 Mitarbeiter entlassen werden sollen. Die Kürzungen wären die größten in der Geschichte des Unternehmens und würden laut der New York Times in erster Linie die Geräteorganisation, die Einzelhandelsabteilung und die Personalabteilung von Amazon betreffen.

Hasbro – Die Aktien fielen um fast 9 %, nachdem die Bank of America sagte, dass die Spielzeugfirma einer ihrer besten Marken, dem Kartenspiel „Magic: The Gathering“, Schaden zufüge. Das Unternehmen stellte fest, dass das Unternehmen zu viele neue Kartensets auf den Markt brachte und die Produktion zu stark erhöhte, um von der Nachfrage zu profitieren, aber es schreckt Einzelhändler und Verbraucher ab.

Biogen – Die Aktien von Biogen stiegen um 4 %, nachdem das Alzheimer-Medikament des Konkurrenten Roche in zwei Endphasentests versagt hatte. Die Aktien von Eli Lilly legten in den Nachrichten ebenfalls um 1,8 % zu.

moderne Mikrogeräte – Die Aktien des Chipherstellers legten um 3,4 % zu, nachdem sie von UBS bzw. Baird von neutral auf Kauf und von neutral auf Outperformance hochgestuft wurden.

Moderne – Die Aktien des Arzneimittelherstellers stiegen um 7,5 %, nachdem das Unternehmen sagte, dass sein neuer Booster bei Menschen mit früheren Covid-Infektionen fünfmal mehr Antikörper gegen Omicron BA.5 auslöste als die alten Impfstoffe. Die Aktie ist in diesem Jahr nach einer Rallye von 143 % im Jahr 2021 und einem Anstieg von 434 % im Jahr 2020 immer noch um fast 28 % gefallen.

BlackRock – Die Aktien von BlackRock fielen um 3,4 %, nachdem das Unternehmen die Auflegung seines börsengehandelten Fonds für chinesische Anleihen aufgrund wachsender Spannungen zwischen den USA und Peking verschoben hatte, berichtete die Financial Times.

JD.com , Baidu – Die Aktien der chinesischen Unternehmen JD.com und Baidu stiegen um 4,7 % bzw. 2,4 %, während der chinesische Hang-Seng-Index aufgrund positiver Nachrichten über Covid und den verschuldeten Immobiliensektor des Landes um 1,7 % nach oben riss.

Cloud-Aktien – Cloud-Aktien rutschten am Montag ab, als die Anleger Gewinne vom Tisch nahmen. Der Rückgang folgt auf den Anstieg der letzten Woche, der den WisdomTree Cloud Computing ETF (WCLD) um 15,92 % steigen ließ. Datenhund fiel um 3,8 %, Atlassian 3,2 % verloren und Zscaler um 3,5 % eingebrochen.

CF-Industrien , Corteva – Die Aktien der Düngemittelunternehmen CF Industries und Corteva stiegen um 4,2 % und 3,8 %, da der Preis für Erdgas-Futures aufgrund von Prognosen für kaltes Wetter und überhöhten Heizbedarf um mehr als 6 % stieg.

– Alex Harring, Tanaya Macheel und Yun Li von CNBC trugen zur Berichterstattung bei.