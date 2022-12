Oath Keepers: Zweiter aufrührerischer Verschwörungsprozess gegen Oath Keepers beginnt mit Eröffnungserklärungen

Washington

CNN

—



Die Staatsanwälte präsentierten am Montag Eröffnungsargumente in einem zweiten Prozess gegen Mitglieder der rechtsextremen Milizgruppe Oath Keepers, die beschuldigt wurden, sich einer monatelangen Verschwörung angeschlossen zu haben, um Joe Biden aus dem Weißen Haus fernzuhalten, als die Verteidigung ihren eigenen Fall eröffnete und sagte, die Männer seien „ überladen“ und hatte keinen wirklichen Plan.

Das Justizministerium hat den ersten Fall einer aufrührerischen Verschwörung von Oath Keepers Anfang dieses Herbstes mit gemischtem Erfolg verfolgt – zwei Anführer, darunter der Gründer von Oath Keepers, Stewart Rhodes, wurden wegen der Anklage verurteilt, während drei weitere freigesprochen wurden. Die beiden Verurteilungen bestätigten zumindest teilweise, wie die Abteilung hochkarätige Fälle im Zusammenhang mit den Unruhen im US-Kapitol verfolgt.

Aber in diesem Fall, der gegen die Oath Keepers Roberto Minuta, Joseph Hackett, David Moerschel und Edward Vallejo vorgebracht wird, müssen die Staatsanwälte wahrscheinlich ihre Argumente anpassen, um zu erklären, wie die vier Männer, von denen keiner angeblich Anführer der Miliz ist, geholfen haben um die gewalttätige Handlung zu orchestrieren.

Diese Anpassung wurde am Montag in vollem Umfang sichtbar, als Staatsanwalt Troy Edwards der Jury sein Eröffnungsargument vorlegte. Während sich die Staatsanwälte im ersten Prozess auf erhabene verfassungsrechtliche Argumente, das Insurrection Act und die Abstimmung des Electoral College konzentrierten, betonte Edwards stattdessen, dass diese Angeklagten sich darauf konzentrierten, „brutale Gewalt“ anzuwenden, um Trump an der Macht zu halten.

„Nach den Worten des Angeklagten befanden sie sich im Krieg“, sagte Edwards. „Diese Angeklagten stimmten zu und schlossen sich zusammen, um die Machtübergabe zu stoppen, und sie waren bereit, dies mit Gewalt zu tun. Und am 6. Januar 2021 taten sie es.“

Die vier Angeklagten haben sich alle auf nicht schuldig bekannt.

Edwards sagte, dass sich die vier Angeklagten an Rhodes orientierten, der Anfang dieses Monats wegen seiner Rolle in der angeblichen Verschwörung verurteilt wurde.

Während des ersten Prozesses hatten die Staatsanwälte zeitweise Mühe zu erklären, ob Rhodes seiner Miliz direkt befohlen hatte, das Kapitol zu betreten. Am Montag wies Edwards auf eine Nachricht von Rhodes hin, in der er seinen Anhängern mitteilte, dass Amerikas Gründerväter „das Herrenhaus des Gouverneurs in MA gestürmt haben … Sie haben nicht auf sie geschossen, aber sie haben auf der Straße gekämpft. Da sind wir jetzt.“

„Erinnern Sie sich daran, dass Rhodes seinen Truppen immer wieder gesagt hatte, bereit zu sein, bereit zu sein, zu handeln, um die Machtübergabe zu stoppen. Sie sind. Rhodes sagte ihnen, es sei jetzt an der Zeit, ihren Platz in der Geschichte einzunehmen“, sagte Edwards. „Sie haben gehandelt. Alles kristallisierte. Sie haben getan, was nötig war, um diesen Prozess zu stoppen.“

Edwards arbeitete auch daran, jeden Vorschlag zu untergraben, dass die Oath Keepers nur im Kapitol anwesend waren, um Trump sprechen zu hören und um Sicherheit für sogenannte VIPs zu bieten – ein Argument, mit dem Verteidiger im ersten Prozess argumentierten, dass es keine vorsätzliche Verschwörung gab das Kapitol stürmen oder die Machtübertragung stoppen.

Die Angeklagten „hatten einige andere Gründe, im Kapitol zu sein, als gegen die Machtübergabe zu kämpfen. Und wir wissen, dass das normal ist, weil Menschen kompliziert sind“, sagte Edwards.

Als die Oath Keepers hörten, dass das Kapitol durchbrochen worden war, sagte Edwards, sie hätten sich auf das Chaos zubewegt. „Sie haben alles aufgegeben, was sie an diesem Tag getan haben, und sie haben ihre Vereinbarung aktiviert, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen“, sagte er.

„Die rechtswidrige Handlung eines Angeklagten ist nicht entschuldigt, nur weil er ein paar Monate lang über andere Dinge geredet hat. Ein Angeklagter ist nicht aus dem Schneider, nur weil er aus mehr als einem Grund dort war“, fügte er hinzu.

Edwards schlug auch präventiv auf Verteidigungsargumente ein, dass die Oath Keepers ins Kapitol gingen, um den Strafverfolgungsbehörden zu helfen, und sagte den Jurybeamten, sie würden aussagen, dass „keiner dieser Angeklagten ihnen geholfen habe, sie stellten nur eine Gefahr dar“.

Minuta, Moerschel, Hackett und Vallejo „pervertierten die verfassungsmäßige Ordnung“ und „waren bereit, Gewalt anzuwenden, um ihre Sicht auf die Verfassung, ihre Sicht auf Amerika dem Land aufzudrängen“, sagte Edwards und sagte der Jury, dass jeder Angeklagte am Ende der Spur, sollte wegen mehrerer Anklagepunkte für schuldig befunden werden, einschließlich aufrührerischer Verschwörung.

Die Verteidiger der vier Angeklagten sagten in ihren Eröffnungsreden, dass ihre Mandanten „überhöht“ seien und dass die Miliz keinen ausdrücklichen Plan habe, das US-Kapitol zu stürmen. Sie malten die Angeklagten als Opfer des überzeugenden Anführers der Miliz.

„Es gab keine Anweisungen, es gab keinen Plan“, sagte Angela Halim, eine Anwältin von Hackett, den Geschworenen. „Es gab keine einheitliche Absicht.“

Halim sagte, die Staatsanwälte hätten ein „verständliches Bedürfnis, Menschen zur Rechenschaft zu ziehen“, aber im Fall der Oath Keepers einen „Tunnelblick“ und „hier und da herausgezupfte Stücke, die ihre Erzählung stützten“.

„Lass sie das nicht tun. Lassen Sie sie keine unvollständige Geschichte erzählen“, sagte Halim.

Der Verteidiger von Vallejo, Matthew Peed, sagte den 12 Geschworenen und vier Stellvertretern auch, dass die Staatsanwälte „vielleicht jemanden haben, der etwas falsch gemacht hat, aber sie überladen ihn“ und dass es die Aufgabe der Jury sei, zu entscheiden, ob die Ermittler „es richtig gemacht haben“.

Mehrere der Verteidiger sagten, ihre Mandanten seien von den Ereignissen des Jahres 2020 erfasst worden, einschließlich des Beginns der Covid-19-Pandemie und der Proteste gegen Rassenjustiz, die den Sommer dominierten.

In Florida war Hackett „Nachrichten ausgesetzt, die ihn und seine Gemeinde dazu ermutigten, Angst zu haben. Es war nicht immer klar, was die genaue Bedrohung war, aber die Botschaft war immer, Angst zu haben“, sagte Halim.

Verteidiger Scott Weinberg sagte, sein Mandant Moerschel habe eine „regelmäßige Diät von Verkaufsstellen wie Newsmax und Fox News“, die „ihm sagen, dass du Angst haben sollst“.

Die Angeklagten seien auch von den leidenschaftlichen politischen Tiraden von Rhodes beeinflusst worden, sagten einige Verteidiger den Geschworenen. Weinberg bezeichnete Rhodes als „rechten Fernsehprediger“ und „fehlerhaften Anführer“, der von den Mitgliedsbeiträgen der Oath Keepers lebt, aber letztendlich „inkompetent“ war und keine Verschwörung hätte organisieren können, um die Machtübergabe zu stoppen.

Letztendlich, sagte Weinberg den Geschworenen, werden sie sehen, dass die Staatsanwälte in ihren Anschuldigungen gegen die Oath Keepers, die er als Menschen beschrieb, die „außer Form, übergewichtig, alt waren und eigentlich nur Militär spielen wollten“, „zu viel versprochen und zu wenig geliefert“ hätten.

„Ich denke, Drake hat es am besten ausgedrückt“, sagte Weinberg und bezog sich auf den Rapper: „Diese Herren hatten Twitter-Finger, keine Abzugsfinger.“

Diese Geschichte wurde am Montag mit zusätzlichen Entwicklungen aktualisiert.