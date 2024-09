Londen. De verwachting is dat de Britpopband Oasis weer terugkomt in Noord-Amerika on Tour. Ik bezoek deze shows in het Verenigd Koninkrijk en Ierland sinds mijn laatste jaar sinds de shows in de VS, Canada en Mexico, die hun internetplatforms hebben gebruikt. „Amerika. De oase komt eraan. Als je eenmaal een kans hebt, zul je altijd een kans hebben.“

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Hun broers Noel en Liam Gallagher zijn gelukkig tijdens de zomer en brengen vele jaren samen op het podium door. De band uit Manchester, met nummers waarvan ‚Wonderwall‘ en ‚Don’t Look Back in Anger‘ in de jaren negentig muzikaal werden geschreven, bleef na een leven vol broers vijftien jaar bestaan.

Oasis-Comeback: Ticketoplossing voor problemen

Nu is er een comeback gepland. Concert in Duitsland, aangezien al het andere niet is gebeurd. Deze kaartjes voor het concert in Groot-Brittannië en Ierland waren snel gekocht – de Ticket Platforms waren een overzicht van de langetermijnverwachtingen en fans moesten lange tijd in digitale Warteschlangen kopen.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Let goed op uw ticketprijs. Veel kritieken hebben betrekking op de Karten für Tausende von Pfund eingestellt. Laat ons alstublieft weten wat de prijs van uw aankopen zal zijn in deze hoge prijzen. De Britse regie kan de dynamische voorbereiding van de überprüfen bevorderen.

RND/dpa