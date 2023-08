Die Zeitung behauptete, „die Amerikaner ganz rechts“ seien die einzigen, die glaubten, das Lied „Kill the Boer“ sei ein Aufruf zur Gewalt

Elon Musk, CEO von Twitter, kritisierte am Freitag die New York Times wegen angeblicher Unterstützung des Völkermords an Weißen in Südafrika, nachdem die Zeitung einen Artikel veröffentlicht hatte, in dem der südafrikanische Abgeordnete Julius Malema abgewiesen wurde, der einem riesigen Publikum bei einer Kundgebung ein Ständchen mit dem Lied „Kill the Boer“ brachte – eine Anspielung auf Weiße Bauern – als bloße Metapher.

„Die New York Times hat tatsächlich den Mut, Aufrufe zum Völkermord zu unterstützen!“, twitterte der in Südafrika aufgewachsene Milliardär. „Wenn es jemals einen Zeitpunkt gab, diese Veröffentlichung abzubrechen, dann jetzt.“ Anschließend verlinkte er seine Follower auf eine Website, auf der Artikel der Times kostenlos gelesen werden konnten.

Die Nachrichtenagentur hatte darauf bestanden, dass nur „einige Amerikaner ganz rechts“ glaubte das Lied – dessen Refrain Malema als Ruf-und-Antwort-Gesang mit abwechselnden Rufen wie „Kill the Boer“ vortrug! und „Töte den Bauern“! mit Tausenden von Unterstützern – war eigentlich ein Aufruf zur Gewalt.









Andere – „Historiker“ und Malema selbst – „sagen, es sollte nicht wörtlich genommen werden„, fügte die Times hinzu und zitierte Malemas Gerichtsaussage aus dem letzten Jahr, dass es sich stattdessen um „Dies richtete sich gegen die Ungleichheit der Landbesitzverhältnisse zwischen schwarzen und weißen Südafrikanern durch die Regierung.”

Die Times deckte den Abgeordneten weiter, indem sie darauf bestand, dass Musk das Video retweetete, und nicht auf Malemas Aufrufe: „schießen um zu Töten„Weiße Bauern hatten diese rechten Amerikaner davon überzeugt, dass weiße Südafrikaner in Gefahr sein könnten.“

„Sie drängen offen auf den Völkermord an Weißen in (Südafrika)„“, twitterte Musk als Antwort auf das Video, in dem Malema singt, das der amerikanische YouTube-Kommentator Benny Johnson getwittert hatte, und fragte Präsident Cyril Ramaphosa: „Warum sagst du nichts?”

Die Times war nicht die Einzige, die sich auf Musks Kommentare konzentrierte und Malemas eigene ausschloss. Mutter Jones hat einen ganzen Artikel darüber geschrieben, wie begeistert weiße Nationalisten angeblich waren, dass Musk „haben sich ihrer Sache angenommen„Abweisend“weißer Völkermordals bloße Verschwörungstheorie.

Malema spielte das Lied bei der 10-Jahr-Feier seiner linken Economic Freedom Fighters-Partei, einer Partei, die teilweise gegründet wurde, weil er aus dem African National Congress – der Partei von Nelson Mandela – ausgeschlossen wurde, weil er „Kill the Boer“ gesungen hatte 2012.

Das Gleichstellungsgericht von Johannesburg hob letztes Jahr ein Urteil auf, das das Lied als Hassrede eingestuft und Malema verboten hatte, es zu singen. Die afrikanische (weiße Südafrikaner) Interessenvertretung AfriForum, die Malema ursprünglich wegen der Aufführung des Liedes verklagt hatte, hatte „konnte nicht nachweisen, dass die Liedtexte vernünftigerweise so ausgelegt werden könnten, dass sie eine klare Absicht zum Ausdruck bringen, Schaden zuzufügen oder dazu aufzustacheln und Hass zu verbreiten„, entschied Richter Edwin Molahlehi letztes Jahr und wies den Fall ab.

Ramaphosa hat versucht, die rassistischen Spannungen mit Statistiken zu entschärfen, die zeigen, dass weiße Bauern im Verhältnis ihres Landbesitzes getötet werden, und er hat darauf bestanden, dass es keinen Plan gibt, sie von ihrem Land zu vertreiben.