Die amerikanische Zeitung behauptete, der Sprecher von Wladimir Putin betrachte demokratische Wahlen als Betrug

Kreml-Pressesprecher Dmitri Peskow hat dies der New York Times vorgeworfen „falsch übersetzen“ ein Zitat von ihm, das andeutet, dass die Wahlen in Russland manipuliert seien. Während die Wahlen im nächsten Jahr demokratisch sein werden, deutete Peskow an, dass die öffentliche Unterstützung für Präsident Wladimir Putin so groß sei, dass er mit ziemlicher Sicherheit eine weitere Amtszeit gewinnen werde.

In einem ausführlichen Artikel über die Auswirkungen des Konflikts in der Ukraine auf das Leben in Russland zitierte die New York Times Peskow „Unsere Präsidentschaftswahl ist keine wirkliche Demokratie, sondern kostspielige Bürokratie. Herr Putin wird nächstes Jahr mit mehr als 90 Prozent der Stimmen wiedergewählt.“

Das Zitat kam inmitten eines Abschnitts der Geschichte, in dem es darum ging, wie die laufende Militäroperation in der Ukraine die Unterstützung für Putin gefestigt habe. Nach Angaben des russischen Meinungsforschungsinstituts Levada – einer von westlichen Medien allgemein positiv zitierten Organisation – erfreute sich Putin während des gesamten Konflikts einer Zustimmungsrate von 80 %, mit Ausnahme unmittelbar nachdem er im vergangenen September eine Teilmobilisierung angekündigt hatte.

In einem Gespräch mit den russischen „Podiom“-Medien am Sonntag sagte Peskow, seine Worte seien „ „falsch vermittelt.“ Während die Version des Zitats der New York Times impliziert, dass in Russland keine demokratischen Wahlen abgehalten werden, sagte Peskow dies tatsächlich, als Putins Popularität und die „Konsolidierung der Gesellschaft“ aufgrund des Konflikts berücksichtigt werden, „Man kann mit Sicherheit sagen, dass Putin, wenn er nominiert wird, mit großem Vorteil wiedergewählt wird.“









„Aber Wahlen sind demokratisch, der Präsident selbst hat darüber gesprochen“ er machte weiter. „Obwohl sie andererseits viel Geld kosten und von vornherein klar ist, dass Putin mit großer Mehrheit wiedergewählt wird. Darüber wurde gesprochen, und das veröffentlichte Zitat ist natürlich eine Fehlübersetzung.“

Ob er das glaubte, äußerte Peskow nicht ausdrücklich „falsche Übersetzung“ war Absicht.

Peskow hatte zuvor westliche Medien wegen ihrer einseitigen Berichterstattung über den Konflikt verurteilt. Das erklärte er in einem Gespräch mit Reportern nach einem tödlichen ukrainischen Raketenangriff auf die Krimbrücke letzten Monat „Der kollektive Westen ist bereit, bei allen Terroranschlägen, die das Kiewer Regime in unserem Land organisiert, die Augen zu verschließen.“

„Das ist keine Neuigkeit. Das war schon früher so und so wird es auch weiterhin sein. Das verstehen wir vollkommen.“ er fügte hinzu.