New Yorker Beamte sagen, dass es im Vorfeld des jährlichen Feuerwerks am 4. Juli in Manhattan am Dienstag keine glaubwürdigen Drohungen gibt, aber in der ganzen Stadt wird es erhöhte Sicherheitsmaßnahmen geben, darunter Tausende von Polizisten.

„Derzeit gibt es keine konkreten glaubwürdigen Drohungen gegen das Feuerwerk am 4. Juli oder andere Feierlichkeiten in New York City“, sagte John Chell, Leiter des Patrol Services Bureau der New Yorker Polizei, auf einer Pressekonferenz am Montag.

Chell, der die Sicherheit für das diesjährige 47. jährliche Macy’s-Feuerwerk am 4. Juli überwacht, sagte, dass es zwar keine Sicherheitsbedenken gebe, es aber am Dienstag zu erhöhten Sicherheitsmaßnahmen und Straßensperrungen kommen werde.

Tausende Polizisten werden in der ganzen Stadt im Einsatz sein und diejenigen, die sich das Feuerwerk ansehen wollen, auf verbotene Gegenstände wie Alkohol, Rucksäcke, Regenschirme und Liegestühle überprüfen, sagte Chell. Das NYPD wird außerdem 115 Kameras einsetzen, um das Feuerwerk am Dienstag zu überwachen.

Laut Macy’s soll die diesjährige Show um 20 Uhr ET beginnen. Insgesamt 60.000 Granaten in 30 verschiedenen Farben und Formen werden von Lastkähnen abgefeuert, die entlang des East River in der Nähe von Midtown Manhattan stationiert sind. Zusätzlich zur Pyrotechnik werden in der Fernsehübertragung Auftritte von Musikern wie Ashanti, Bebe Rexha und den Roots zu sehen sein.

„Wir werden Zivilkleidungsteams, Teams für schwere Waffen, Reaktionsteams für Bombengeschwader, Drohnenerkennungs- und -abwehrteams sowie Strahlungserkennungsausrüstung einsetzen“, sagte Judy Harrison, Chefin der Terrorismusbekämpfung des NYPD, auf der Pressekonferenz.

Die Polizei wird mithilfe von Hunden und anderer Ausrüstung nach Sprengkörpern wie Feuerwerkskörpern Ausschau halten. Harrison fügte hinzu, dass die Wasserstraßen von New York, insbesondere entlang des East River, von Schiffen zur Strahlungserkennung überwacht werden.

„Wir begannen unmittelbar nach dem Ende der letztjährigen Feierlichkeiten mit der Planung dieser Veranstaltung“, sagte Chell, der Chef des Streifendienstes. „Die Entwicklung von Sicherheitsplänen für Veranstaltungen dieser Größenordnung ist die tägliche Aufgabe des NYPD.“

Beamte sagten außerdem, dass für die Feierlichkeiten am Dienstag keine Bedenken hinsichtlich der Luftqualität zu erwarten seien, nachdem in der ganzen Stadt mehrere Tage lang Luftqualitätswarnungen aufgrund von Rauch aus kanadischen Waldbränden herrschten.

Laut Macy’s werden außerdem in allen Public-Viewing-Bereichen medizinische Notfalleinheiten für die kostenlose öffentliche Show stationiert sein.