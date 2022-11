NYPD-Beamte, Zuschauer retten Mann, der U-Bahn-Gleise stürzte

NEW YORK (AP) – Zwei New Yorker Polizisten und ein Zuschauer rannten los, um einen Mann zu retten, der an einer U-Bahnstation in Manhattan auf die Gleise gefallen war, und rissen ihn bei einer gewagten Rettung aus dem Weg eines entgegenkommenden Zuges, der von der Leiche eines Beamten gefangen genommen wurde Kamera.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 16 Uhr an der Station 116th Street in East Harlem. Der Mann, der laut Polizei versehentlich gestürzt war, wurde mit Verletzungen an Hand und Rücken in ein Krankenhaus gebracht.

Die Beamten Brunel Victor und Taufique Bokth waren auf Patrouille auf der Station, als sie einen Tumult sahen und einen Schrei von der gegenüberliegenden Seite der Station hörten, teilte die Polizei mit.

Sie rannten Treppen hoch und runter, durch einen Notausgang und auf die Gleise und zogen den Mann mit Hilfe eines Passanten, der bereits zu helfen versuchte, in Sicherheit, teilte die Polizei mit.

Umstehende halfen dann den Beamten, zurück zum Bahnsteig zu klettern, kurz bevor ein Zug der Linie 6 in den Bahnhof einfuhr.

„Unsere tägliche Aufgabe ist es, Menschen zu helfen. Es ist uns egal, was, wenn wir uns selbst aufs Spiel setzen müssen. Deshalb machen wir das, deshalb nehmen wir diesen Job an“, sagte Victor gegenüber WABC-TV.

Polizeikommissar Keechant Sewell lobte die Beamten in einem Tweet und schrieb: „Die Heldentaten von NY’s Finest erstaunen mich immer wieder …. der Mut ist zweite Natur. Schließen Sie sich mir an, wenn Sie diese großartigen Polizisten salutieren!“

Die Beamten Victor und Bokth wurden im Rahmen der Bemühungen von Gouverneurin Kathy Hochul und Bürgermeister Eric Adams, die Sicherheit im System zu erhöhen, der U-Bahnstation zugeteilt.

Janno Lieber, der Vorsitzende und CEO der Metropolitan Transportation Authority, die das U-Bahn-System betreibt, sagte, die Entsendung zusätzlicher Beamter in Züge und Bahnhöfe „hilft den Fahrgästen nicht nur, sich sicherer zu fühlen, sondern ermöglicht in diesem Fall mutige Offiziere und einen barmherzigen Samariter – im besten Sinne Tradition, dass New Yorker sich gegenseitig helfen – um ein Leben zu retten.“

Die Associated Press