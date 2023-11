„Nyad“ erzählt eine platonische Liebesgeschichte vor dem Hintergrund einer klassischen Sportgeschichte

„Das Schwimmen von Kuba nach Florida war ein Traum, der mich nie losließ und immer im Hinterkopf blieb“, sagte Nyad in einem Interview, das Netflix den Medien zur Verfügung stellte. (Wegen des SAG-AFTRA-Streiks in Hollywood war sie für weitere Interviews nicht verfügbar.) „Die Verbindung dieser beiden Länder hatte etwas Kraftvolles. Als ich es mit 28 Jahren nicht schaffte, wartete ich ein Jahr lang auf Visa und das richtige Wetter, um es noch einmal zu versuchen. Am Ende war ich so verärgert, dass ich beschloss, meine Karriere als Rundfunksprecher zu beginnen und das Schwimmen in Kuba hinter mir zu lassen. Ich lebte mein Leben groß, aber das Schwimmen in Kuba blieb für mich immer ein Teil meiner Fantasie. Dieses epische Abenteuer hat mich schon immer angezogen und ich wollte es nicht in einem Haufen voller Reue zurücklassen.“

Ein Jahrzehnt nachdem sie als erster Mensch ohne Haikäfig von Havanna (Kuba) nach Key West (Florida) schwamm, wurde Diana Nyads epische Reise in einem mit Spannung erwarteten – und umstrittenen – Biopic aufgezeichnet, das am Freitag auf Netflix Premiere feierte.

Vasarhelyi und Chin, die 2019 für ihren intensiven Freikletter-Dokumentarfilm „Free Solo“ einen Oscar gewannen und für „Meru“ und „The Rescue“ Kritikerlob erhielten, sind seit langem daran interessiert, Geschichten über Sportler zu erzählen, die sich schieben Sie stellen sich den geistigen und körperlichen Extremen ihres Sports.

„Ich denke, es gibt wahrscheinlich ein autobiografisches Element darin, dass ich immer und immer wieder versuche, meinen eigenen Mann zu verstehen“, sagte Vasarhelyi in einem Videointerview mit NBC News über Chin, einen erfahrenen Bergsteiger, Fotografen und Skifahrer.

In „Nyad“ erkannten die Filmemacher die Gelegenheit, eine bemerkenswerte Geschichte menschlichen Ehrgeizes zu erzählen, die ihr bestehendes Werk, das bis zu diesem Zeitpunkt nur Dokumentarfilme umfasste, sowohl anpasst als auch erweitert.

„Ich denke, dieser Film zeichnet sich dadurch aus, dass er von den Erfahrungen einer Frau handelt“, sagte Vasarhelyi, der vor zwei Jahrzehnten als Assistent von Regisseur Mike Nichols arbeitete, als er „Closer“ drehte. „Nachdem wir so viele Sachfilme gedreht hatten, war es eine wirklich lustige Herausforderung oder Frage, über die ich nachdenken musste: ‚Wie erzählt man eine wahre Geschichte in narrativen Fiktion?‘ Gibt es Wahrheiten, die Sie einbringen können, zu denen Sie in Sachbüchern keinen Zugang haben?‘“

Für ihr Erzählfilmdebüt entschieden sich Vasarhelyi, Chin und ihr Kreativteam dafür, die viermalige Oscar-Nominierte Annette Bening als Nyad und die zweifache Oscar-Gewinnerin Jodie Foster als ihre beste Freundin und Trainerin Bonnie Stoll zu besetzen. Nachdem die Netflix-Führungskräfte Anfang 2021 die Rechte an dem Film erworben hatten, beschlossen sie, den Produktionsbeginn um neun Monate zu verschieben, um eine Hurrikansaison in der Dominikanischen Republik zu vermeiden. Die Verzögerung erwies sich als versteckter Segen, da sie Bening und Foster zusätzliche Zeit gab, tiefer in die Psychologie ihrer Charaktere einzutauchen und ihre eigenen körperlichen Transformationen zu durchlaufen.

Bening, ebenfalls 64, „hatte ein Jahr lang mit einem ehemaligen olympischen Schwimmer trainiert, aber wir wussten nicht, wie es lief“, erinnerte sich Chin an das erste Mal, als die Schauspielerin vor dem Rest der Besetzung und Crew schwamm. „Sie erzählte uns, dass sie jeden Tag schwimmen ging, und als sie dann auftauchte und über den Tank schwamm, in dem wir drehten, waren wir einfach am Boden – alle, einschließlich des Stuntteams. Ihr Schlaganfall war wunderschön. Ihr Körper hatte sich verändert; Sie sah aus wie eine olympische Schwimmerin, und diese Verpflichtung hat uns einfach so berührt. Und von diesem Zeitpunkt an war es so, als müsste jeder sein Spiel auf das Niveau bringen, das Annette am Set mitbrachte.“

Da sich ein Großteil der dramatischen Spannung in „Nyad“ im Wasser abspielt, arbeiteten die Regisseure eng mit Claudio Miranda zusammen, einem Oscar-prämierten Kameramann, der vor allem für seine Arbeit an „Life of Pi“ und „Top Gun: Maverick“ bekannt ist Sorgen Sie dafür, dass sich jede Schwimmsequenz emotional und einzigartig anfühlt.

„Wir wollten die Kinematographie vorantreiben; „Wir wollten das Schwimmen auf eine Weise fotografieren, die noch nie zuvor gemacht wurde“, erklärte Chin. „Wir haben versucht, groß und weitläufig zu fotografieren, um den Leuten einen Eindruck von der Größe und Größe der Umgebung zu vermitteln, in der sie sich befand, aber wir wollten auch etwas Intimes drehen, das die Leute in Dianas inneren Kampf einbezieht.“

Regisseur Jimmy Chin, links, Jodie Foster, Regisseurin Elizabeth Chai Vasarhelyi und Annette Bening am Set von „Nyad“. Kimberley Französisch / Netflix

Indem Bening und Foster viel Zeit mit den echten Nyad und Stoll, die beide nicht lesbisch sind, in Los Angeles verbrachten, konnten sie auch ihre eigene Version der platonischen Freundschaft des Paares entwickeln, die den schlagenden Kern der Geschichte bildet . Während ihre Filme mit Chin „manchmal diese außergewöhnlichen Leistungen zeigen“, argumentierte Vasarhelyi, dass sie „eigentlich nur Vehikel zur Erforschung einer bestimmten emotionalen Wahrheit sind – und in diesem Fall ist es Freundschaft.“

„Uns interessierte die Idee einer auserwählten Familie und die Darstellung einer platonischen Freundschaft zwischen zwei Frauen, die komplex ist und in der man miteinander wachsen kann“, fügte Vasarhelyi hinzu. „Der Schwerpunkt lag immer darauf, dass Diana Nyad sich auf eine Reise des emotionalen Wachstums begeben musste, und nur durch die Unterstützung und Freundschaft von Bonnie konnte sie bestimmte Traumata überwinden und die Freiheit finden, zum anderen zu gelangen Ufer.“

Das bedeutet aber nicht, dass Nyad und Stoll immer einer Meinung waren. Stoll, eine ehemalige Racquetball-Meisterin, die sagte, dass sie jedes Mal, wenn sie den fertigen Film ansehe, „in die Vergangenheit zurückversetzt“ werde, sagte, dass Nyads zielstrebiger Ansatz, ihr Ziel zu erreichen, zwar ihre Freundschaft vielleicht nicht ruiniert habe, aber „auf jeden Fall viel Stress verursacht habe“. “ auf beiden. Kurz nachdem Nyad bei einem gescheiterten Versuch beinahe an einem Quallenstich gestorben wäre, beschloss Stoll, dass sie nicht länger als ihre Trainerin arbeiten könne, was man als eine Art Trennung interpretieren könnte. Um diese Probleme zu klären, gingen Nyad und Stoll zu Steve Munatones, dem ehemaligen Leiter von Open Water Swimming, der als eine Art Vermittler zwischen ihnen fungierte.

„Am Ende sagte ich: ‚Steve, ist dieses Schwimmen menschlich möglich?‘ Und er dachte darüber nach und sagte: „Höchst unwahrscheinlich, aber wenn es jemand kann, dann ist es Diana.“ Wir fuhren anderthalb Stunden zurück – es wurde kein einziges Wort zwischen uns gesprochen; wir sind beide in unseren eigenen Gedanken“, erzählte Stoll gegenüber NBC News. „Ich stieg aus dem Auto und rief sie am nächsten Morgen an. Ich sagte: „Ich bin dabei.“ … Ich wusste nicht, wie entschlossen sie tatsächlich war. Je zielstrebiger sie wurde, desto zielstrebiger wurde das ganze Team und es wurde unser aller Ziel, ans andere Ufer zu gelangen, nicht nur das von Diana.“

An diesem Punkt ihres Lebens sind Nyad und Stoll mehr als nur Freunde: „Sie sind eine Familie durch dick und dünn“, sagte Vasarhelyi.

„Es gibt eine Generation von Frauen, die bestimmte Lebensentscheidungen getroffen haben, ohne dass sie sich den Luxus der Unterstützung ihrer Familie leisten konnten, und darüber redet niemand oft genug“, fügte sie hinzu. „Ich denke, dass Bonnie eine außergewöhnliche Entscheidung getroffen hat.“ Es war besser, bei ihrer Freundin zu sein, auch wenn sie vielleicht sterben würde, als nicht Teil dessen zu sein, warum sie es vielleicht nicht geschafft hat. Ich denke, dass ich immer irgendwie demütigt war von der Stärke dieses Engagements füreinander und dem Respekt, der von einander verlangt wurde.“

Einige in der kleinen, aber leidenschaftlichen Gemeinschaft der Marathonschwimmer haben die Legitimität von Nyads Leistung in Frage gestellt, die nicht offiziell ratifiziert wurde und kürzlich Gegenstand einer Untersuchung durch zwei bekannte Organisationen im Freiwasserschwimmen war. Im Licht dieses Films sind jahrzehntealte Fragen über die Art und Weise, wie Nyads Überschwimmen von Kuba nach Florida durchgeführt und dokumentiert wurde, sowie Anschuldigungen über Nyads Charakter und ihre Tendenz, ihre eigenen Leistungen aufzublähen, wieder aufgetaucht.

Empfohlen

Vasarhelyi und Chin, die sagten, sie hätten diese Behauptungen selbst untersucht und festgestellt, dass sie von geringem Wert seien, haben wiederholt darauf bestanden, dass es bei „Nyad“ nie darum ging, Anspruch auf einen Rekord zu erheben; Stattdessen wollten sie eine Geschichte darüber erzählen, dass es nie zu spät ist, seine Träume zu verwirklichen. Die Filmemacher hofften auch, Nyad in ihrer ganzen „dornigen“ Komplexität zu zeigen, wobei Vasarhelyi die Schwimmerin mit einer Mille-Feuille verglich, einem vielschichtigen französischen Gebäck, das sowohl „kompliziert“ als auch „verletzlich“ ist.

„Ich denke einfach, dass es den Menschen in unserer Gesellschaft unangenehm ist, wenn Frauen Ehrgeiz zeigen, oder es wird oft als ‚unsympathisch‘ bezeichnet“, sagte Vasarhelyi. „Den Menschen ist es unangenehm, alternde Körper zu sehen, die nicht mehr 25 Jahre alt sind. Sowohl Annette als auch Jodie bestanden darauf, dass ihre Körper nicht ausgebessert wurden, es gab keinerlei Reparaturen, was unglaublich bewundernswert ist, und es erfordert echtes Engagement für das eigene Handwerk, um so zu sein. Es schien unglaublich wichtig, diese Rollen für zwei der besten weiblichen Schauspielerinnen ihrer Generation zu schaffen, in denen sie sich in die Rolle einer kompletten Frau stürzen konnten.“