Ende 2021 führte Google eine Funktion in Google Maps ein, die es Nutzern ermöglicht, die kraftstoffeffizientesten Routen anzuzeigen. Die Funktion hat seitdem dazu beigetragen, rund 1,2 Millionen Tonnen Kohlendioxidemissionen zu verhindern, die den Planeten erhitzen, schätzt Google in seinem heute veröffentlichten neuesten Umweltbericht. Das sei fast so, als würde man ein Jahr lang 250.000 spritfressende Autos von der Straße nehmen, sagt das Unternehmen.

Das Tool wurde in den USA eingeführt, ist aber jetzt auch in Kanada, Ägypten und fast 40 weiteren Ländern in Europa verfügbar. Google verwendet ein maschinelles Lernmodell, um vorherzusagen, welche Route am sparsamsten oder energieeffizientesten ist, und empfiehlt sie Maps-Nutzern. Wenn die kraftstoffeffizienteste Route auch die schnellste ist, verwendet Google Maps standardmäßig diese Option.